CCOO estudiará posibles acciones sindicales y judiciales sobre el convenio del metal de Cádiz firmado por UGT y patronal

Archivo - Trabajadores del metal durante la huelga indefinida a las puertas de los astilleros de Cádiz. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de CCOO ha anunciado que van a estudiar y valorar "todas las acciones sindicales y judiciales" que puedan emprenderse respecto al nuevo convenio para la industria auxiliar del metal en la provincia de Cádiz, que fue firmado finalmente este pasado jueves en Algeciras entre representantes de FICA UGT y la Federación de empresarios del metal de la provincia de Cádiz, patronal del sector.

El secretario general de CCOO Industria en Cádiz, Pedro Lloret, ha afirmado en declaraciones a los medios que se va a revisar "detenidamente" las posibles acciones para "defender los intereses de todas las personas afectadas por dicho convenio".

El convenio fue firmado este jueves en un acto en el que estuvo presente la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, quien defendió que el documento venía a dar "tranquilidad" a las empresas y a los trabajadores, agradeciendo a ambas partes "la altura de miras" y su "voluntad conciliadora" para alcanzar un acuerdo "de futuro" negociado durante una "huelga activa" y que definió como "el mejor del sector en toda España", mejorando así las condiciones laborales de más de 31.000 trabajadores.

A este respecto, Lloret ha puesto el acento en que desde la Junta se anunciase la presencia de la consejera en este acto de firma y se "omitiese" a su sindicado en la misma a pesar de que "no habíamos anunciado que no íbamos a asistir", apuntando con ello que CCOO "no ha firmado el convenio".

Cabe recordar que el sector del metal fue a una huelga indefinida el pasado 23 de junio, con manifestaciones, cortes de carretera y protestas en Cádiz durante una semana, hasta que cinco días después, UGT y Femca acordaron el fin de la huelga tras alcanzar un acuerdo que no suscribió CCOO, parte minoritaria de la mesa de negociación.

El nuevo convenio tiene una vigencia de ocho años --hasta 2023--, con un IPC del 3% para 2024 y un 2,8% para 2025. Así hasta 2031 se consignará como subida salarial el IPC real, tal y como ha detallado UGT sobre el mismo.

El plazo máximo para el abono de los atrasos será de seis meses desde la firma del convenio, garantizándose el abono del 50% de los mismos antes del 31 de diciembre de 2025. Si no media denuncia expresa por ninguna de las partes, el convenio se prorrogará de año en año actualizándose al IPC de los 12 meses anteriores.