El Centro Inglés de El Puerto (Cádiz) se convierte en el primer centro andaluz en Formación Profesional Internacional

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha mantenido este martes una reunión con el director general del Centro Inglés de El Puerto, David Randell, que está inmerso en un ambicioso proyecto educativo que redundará en beneficio de la oferta formativa de la ciudad, convirtiéndose en el primer centro de Andalucía con Formación Profesional Internacional.

El próximo curso escolar 2022-23, según ha informado el Consistorio en una nota, comenzarán a ofrecer doble titulación internacional FP+HND, con dos titulaciones de Grado Superior Nacional y Higher National Diploma in Business Studies (Marketing) y Higher National Diploma in Travel and Tourism, con el objetivo de ir progresivamente ampliando la oferta formativa en los siguientes años para consolidarse como centro de referencia de innovación educativa tanto a nivel nacional e internacional.

Además, ambas titulaciones estarán avaladas por el English Centre College (ECC), que utiliza la experiencia de más de 50 años en educación del Grupo Educativo El Centro Inglés para plantear una formación personalizada basada en la internacionalidad que persigue el éxito curricular pero también la empleabilidad del alumnado.

Randell ha explicado al alcalde de El Puerto que ECC ofrece dobles titulaciones, que combinan Ciclos Formativos de Grado Superior con su equivalente británico, los Higher National Diploma, que habilitan al alumno a trabajar en cualquier empresa del mundo o multinacional, recibiendo un aprendizaje teórico basado en la metodología 'Learn-by-doing' con una titulación a medida del alumno, con inserción laboral inmediata y de calidad a través de la adquisición de habilidades reales que las principales empresas del sector internacional buscan y demandan, y con un reconocimiento internacional en más de 70 países.

Por tanto, señala Randell, el alumno que curse estas titulaciones obtendrá en dos años el grado nacional y el internacional, pero además cuenta con la ventaja de que los estudiantes que quieran continuar formándose podrán optar --gracias a los acuerdos internacionales-- al tercer año de carrera en el Reino Unido de manera directa, sin necesidad de realizar un proceso de admisión. De momento ya cuentan con acuerdos en las universidades de Derby y de Swansea.