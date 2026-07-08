Cerca de 500 escolares en Cádiz culminan el proyecto europeo 'Aquafish0.0' de sostenibilidad y recursos marinos

Uno de los talleres del proyecto europeo 'Aquafish0.0'. - CAMARINAL

CÁDIZ 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 449 alumnos de Educación Primaria de siete centro escolares de la Bahía de Cádiz han participado en el proyecto europeo 'Aquafish0.0' desarrollando 23 talleres educativos para reforzar valores de sostenibilidad, economía circular y respeto por los recursos marinos, llevados a cabo por la consultora de formación 'Camarinal Consultores', con sede en San Fernando, en una iniciativa promovida por el CEEI Bahía de Cádiz.

Según ha indicado en una nota, las actividades se han desarrollado durante 15 días en colegios de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, combinando sesiones en las aulas y otras experiencias en el Aula Experiencial 'Aquafish0.0'.

El director-gerente de 'Camarinal Consultores', Vicente Franco, ha destacado que "la respuesta del alumnado ha superado las expectativas" y ha señalado que "si dentro de unos años alguno de estos niños recuerda que el pescado, los mares y los recursos marinos hay que cuidarlos porque un día lo aprendió en el colegio, haber realizado este proyecto ya habrá merecido la pena".

La empresa ha agradecido la confianza del CEEI Bahía de Cádiz y el respaldo de su gerente, que asistió a las jornadas en Jerez y Puerto Real, así como la colaboración de los colegios 'El Trocadero' (Puerto Real), 'Vicente Tofiño' y 'Juan Díaz de Solís' (San Fernando), 'Profesor Juan Carlos Aragón' y 'La Inmaculada' (Cádiz), 'SAGE College' (Jerez de la Frontera) y 'El Centro Inglés' (El Puerto de Santa María).

Igualmente, ha resaltado la colaboración prestada por los ayuntamientos donde se desarrollaron las actividades, y del Centro Tecnológico de la Acuicultura en Andalucía (Ctaqua) durante el desarrollo de todo el proyecto educativo.