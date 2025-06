CGT mantiene la huelga indefinida por el conflicto del metal en Cádiz y pide a la patronal "sentarse a negociar"

También han convocado una manifestación social "de repulsa" contra el acuerdo entre UGT y Femca

CÁDIZ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

CGT-A ha advertido de que mantiene la huelga indefinida en el sector del metal en Cádiz en disconformidad con el preacuerdo alcanzado el viernes entre el sindicato FICA UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca). A raíz de este entendimiento, del que se desmarcó Comisiones Obreras, se desconvocó esta acción sindical que se mantenía desde el lunes 23 de junio, en el marco de otras huelgas anteriores y manifestaciones.

En un comunicado, ha detallado que la huelga del metal continúa este lunes "pese a la desinformación interesada y la nueva traición" del secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, "y sus adláteres". CGT junto a CTM, ha explicado, tienen convocadas concentraciones a partir de las 06,00 horas en la sede de Dragados Offshore en Puerto Real, donde a las 07,00 horas tendrá lugar una asamblea unitaria en la que se votará "sobre el acuerdo de la vergüenza 2.0".

Asimismo, "hemos convocado manifestación social de repulsa contra el nefasto acuerdo y la falta de democracia en la toma de decisión sin contar con las personas afectadas y sin preguntarles para que se pronuncien libre y democráticamente, ante la certeza de que mayoritariamente sería rechazado". La manifestación a la que se convoca "a toda la ciudadanía gaditana" comenzará a las 18,00 horas desde las puertas de la factoría de Dragados en Puerto Real (Cádiz).

En este sentido, CGT-A ha transmitido que "continúa en espera de ser citada ante Sercla (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) ante la huelga indefinida que tenemos convocada y en marcha, aunque somos conscientes que Femca no quiere dar la cara ante la clase trabajador y prefiere cerrar en falso un convenio con UGT", al que ha tachado de "sindicato domesticado".

"Femca no puede seguir ignorando a los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz y CGT Andalucía deja claro que la huelga indefinida que ha convocado no depende de lo que pacten otros a espaldas de los trabajadores, sino que serán las personas afectadas las que decidan y no las burocracias sindicales a cambio de prebendas e intereses espurios", ha aclarado.

En este sentido, el sindicato sostiene que el convenio debe dejar plasmado una vigencia de tres años máximo, subida salarial en base al IPC y recuperación "paulatina" del poder adquisitivo perdido. Además, ha reclamado, entre otros puntos, que todos los trabajadores "cobren desde el primer momento el complemento de tóxico penoso" y que, incluido el personal de las subcontratas, estén regulados por el convenio del metal. De igual modo, piden a Femca "compromisos firmes de aplicación y vigilancia del convenio" y una "consulta real y vinculante a las plantillas".

CGT Andalucía ha instado a la patronal del metal a aprovechar la oportunidad, antes de que "se endurezca el conflicto", de sentarse a negociar con los trabajadores y "no con cúpulas sindicales", y con ello, "poner fin a un conflicto que las plantillas no desean pero que van a mantener en defensa de la dignidad y el reconocimiento profesional en el metal".