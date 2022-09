Un ciclista con enfermedades crónicas consigue en 12 días llegar desde San Fernando hasta Bilbao pedaleando

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sergio Cámara Madrid, natural de Granada, se ha convertido en el ciclista que ha conseguido, a pesar de "varias enfermedades crónicas y lesiones" que padece, llegar en dos rutas diferentes hasta Santiago de Compostela y Bilbao, partiendo desde el municipio de San Fernando (Cádiz), respectivamente, en "once y 12 días pedaleando", unas hazañas en bicicleta con las que "ha motivado a mucha gente".

En declaraciones a Europa Press, Sergio Cámara ha explicado que "tuve un accidente cuando trabajaba en telecomunicaciones", que le causaron "lesiones en la columna L4-L5, teniendo que ser "operado de urgencia". Posteriormente, en un accidente con un coche que le atropelló, mientras montaba en su bicicleta "me sacaron la columna y tuve artrosis degenerativa en tobillo, rótula y columna", además de "pérdida de movilidad del tobillo izquierdo". Tiene "tromboflebitis en ambas piernas" y está operado de "un trombo en la pierna derecha".

Sergio Cámara empezó a trabajar como agente vendedor de la ONCE y durante 8 años forma parte de la ejecutiva de la ONCE, dentro del sindicato UTO-UGT. La organización le ha ayudado a "redirigir mi vida", ya que cuando tuvo el accidente "no encontraba trabajo por mi edad y por la lesión que tenía", de forma que me dieron "la oportunidad de seguir adelante y seguir formando una familia", ha manifestado.

Su afición por el ciclismo comienza "a raíz de empezar a tener problemas con la obesidad", llegándose a poner en "163 kilos". Por ello, Sergio Cámara decidió "empezar a salir con la bicicleta para perder peso", pero desafortunadamente fue "atropellado por un coche que se saltó un stop", causándole algunas de las lesiones mencionadas anteriormente".

El ciclista ha destacado que su médico le dijo "de aquí a cinco años puedes quedarte en silla de ruedas, así que tú mismo". De esta forma, Sergio Cámara decidió "cambiar el rumbo de mi vida" y "superarme a mí mismo a través del ciclismo" para así "motivar a otras personas con enfermedades similares". Para ello, se propuso "una serie de retos" para "dar ejemplo".

El primer reto fue "San Fernando-Talavera, Talavera-Salamanca y Salamanca-Santiago de Compostela, unos 1350 kilómetros", donde Sergio se encontró con "gente maravillosa" que le ayudaron y colaboraron con él y pudo disfrutar de "maravillosos paisajes". El ciclista ha confesado que mucha gente le ha dado "las gracias por publicar los retos" porque les ha "motivado mucho".

El segundo reto fue "desde San Fernando hasta el Monte OIZ, en Vizcaya, unos 1196 km". A partir de Ávila, "fue muy duro, hacía mucho frío y viento", por lo que "me costó bastante". Aun así, "cuando llegué a Bilbao fue algo grandioso" ya que "me estaban esperando en el Monte OIZ y los compañeros que me esperaban me animaron mucho a llegar hasta allí", ha indicado.

Sergio Cámara ha destacado que, durante las rutas, se levantaba "a las 05,00 horas de la mañana con dolores de espalda", pero "sacaba fuerzas de donde no las había", así que "ponía a punto la bicicleta y tiraba adelante". Multitud de personas le han comentado que gracias a sus retos "estoy fomentando el deporte, no solo entre personas con enfermedades crónicas, sino con todo el mundo".

Finalmente, el ciclista se ha marcado su próximo reto que abarca "desde San Fernando hasta el Delta del Ebro", aproximadamente "1300 km" y ha confesado que su idea es "publicar un libro de todos los retos que vaya haciendo y las enfermedades que he padecido". El resto de su vida, "voy a pasármelo haciendo lo que más me gusta, el ciclismo", ha concluido.