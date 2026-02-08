Científicos del Instituto Geológico de España señalan que el acuífero de Benamahoma (Cádiz) no supone riesgo

Científicos del Instituto Geológico de España en Benamahoma. - AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) ha indicado que científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) han visitado Benamahoma, pedanía de Grazalema, en compañía de la alcaldesa Mamen Fernández, y han informado que el acuífero no supone ningún riesgo.

Asimismo, en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, el Ayuntamiento ha indicado que va a realizar un seguimiento continuo del caudal de sus nacimientos con el objetivo de comprobar la evolución del nivel freático y su progresivo descenso.

Cabe recordar que este sábado la alcaldesa pedánea trasladó un mensaje de tranquilidad a la población, señalando que se está trabajando continuamente para que el abastecimiento de productos básicos esté garantizado.

En este sentido, indicó que a lo largo de la mañana efectivos del Infoca habían estado suministrando a los dos supermercados del municipio productos como fruta, pan, huevos y otros artículos que ya comenzaban a escasear. Una actuación que fue posible gracias a la coordinación realizada en la tarde del viernes con ambos supermercados, que contactaron con sus distribuidores para garantizar el abastecimiento y gracias al Ayuntamiento de El Bosque que facilitó un punto para concentrar toda la mercancía y facilitar así su recogida por parte del Infoca.

Además, señaló que desde la Delegación Territorial de Fomento se está vigilando de forma constante el estado de los desprendimientos en la carretera con el objetivo de que, en cuanto sea viable y seguro el paso, se puedan habilitar ventanas de circulación.