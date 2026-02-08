Cortes de la Frontera (Málaga) pide "calma" a la ciudadanía tras movimientos: "No estamos en peligro"

Expertos del IGN en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera - AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA

CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Cortes de la Frontera ha vuelto a pedir "calma" a la ciudadanía tras los continuos movimientos que se registran en la localidad y han asegurado que "no estamos en peligro".

"Si en algún momento existiera cualquier riesgo para la población, sería comunicado de forma inmediata por los canales oficiales", han señalado desde el Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales, en el que precisan que "es cierto que en las últimas horas los movimientos están siendo más frecuentes, pero desde hace unas horas contamos ya con la presencia de expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que están instalando un radar para el seguimiento y registro de la actividad".

Al respecto, han explicado que el citado radar permanecerá instalado durante aproximadamente un mes, "recopilando todos los datos necesarios para su análisis".

Además, han detallado que "cada movimiento que sentimos es comunicado al equipo del CSIC, indicando la hora exacta, para que pueda ser evaluado y controlado por los especialistas".

"Estamos trabajando coordinadamente con los organismos competentes y siguiendo todas sus indicaciones", han señalado, por lo que han vuelto a pedir "tranquilidad y confianza".