La ciudad de Cádiz respalda "con una gran participación" la SailGP durante todo el fin de semana

Última jornada del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía - Cádiz, a 5 de octubre de 2025 en Cádiz (Andalucía, España). Cádiz es la última parada europea de la temprada y penúltimo evento de la Gran Final de SailGP. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cádiz ha cerrado su tercera edición del Gran Premio de España de SailGP con "un gran éxito de público" tanto para asistir a las carreras que han tenido lugar en el campo de regatas frente al Paseo de Santa Bárbara y el Carlos III, como en las actividades paralelas que ha organizado el Ayuntamiento de Cádiz.

El Consistorio ha señalado en un comunicado que este año una de las grandes novedades que ha traído consigo este evento ha sido la instalación de unas tarimas escalonadas en el Paseo Carlos III que han permitido una mejor visibilidad por parte de todas las ciudadana que seguía de manera gratuita el espectáculo.

De igual modo, otra de las novedades ha sido el lugar donde se ha llevado a cabo los conciertos del Viento Fest, que este año se han realizado en la noche del sábado en la avenida Duque de Nájera junto a La Caleta, "lo que nos ha descubierto un nuevo lugar para llevar a cabo espectáculos". De hecho, los conciertos fueron seguidos por muchísima gente que pudieron disfrutar de Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente y coordinador municipal de SailGP, José Carlos Teruel, ha señalado que "este evento atrae muchos beneficios a la ciudad, entre ellos la proyección internacional para la ciudad de Cádiz".

"Hay que tener en cuenta que estas carreras son seguidas en directo por millones de personas en el mundo y gracias al lugar en el que se celebran las carreras, se proyecta una magnífica imagen de la ciudad", ha agregado.

Por otro lado, Teruel ha añadido que Cádiz se encuentra en un circuito de carreras en el que están ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Sidney, Abu Dhabi y Saint Tropez entre otras, "lo que nos indica el mérito que tiene para Cádiz formar parte de este evento".

Asimismo, ha señalado que otro de los beneficios que trae SailGP es el movimiento económico que genera en la ciudad, "con todas las empresas de la zona que son subcontratadas, la hostelería y los hoteles entre otros".

Además, ha valorado que en esta edición "también se ha cumplido el objetivo de la participación, ya que los gaditanos y las gaditanas y todas las personas que han venido de otras localidades han visto en directo de manera masiva las carreras en el Paseo de Santa Bárbara y en el de Carlos III y han asistido a las actividades paralelas, como la fiesta infantil, las actuaciones de Carnaval, el Rincón del Arte y los conciertos de Viento Fest".

Así, para el Ayuntamiento de Cádiz "es muy importante la prueba con los mejores regatistas del mundo pero también, por supuesto, la Foiling Base que desarrolla el Instituto Municipal del Deporte y por la que han pasado 400 jóvenes y niños en el último año que vienen a reforzar la relación de la ciudad con el mar. Esto hace que un evento como SailGP tanga una incidencia directa en el deporte base".

Por último, el coordinador municipal de SailGP ha asegurado que "esperamos que este evento pueda seguir el próximo año. Las instituciones que formamos parte de este proyecto, Ayuntamiento de Cádiz, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Cádiz hemos presentado una propuesta concreta a la organización de SailGP, que ahora tendrá que darnos una respuesta que esperamos que sea positiva".