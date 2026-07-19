El Clúster Marítimo Naval de Cádiz traslada su sede al edificio Zona Base Incubazul de la Zona Franca

Imagen del Clúster Marítimo Naval de Cádiz en su sede en el edificio Zona Base Incubazul en la Zona Franca - ZONA FRANCA

CÁDIZ 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Marítimo Naval de Cádiz (CMNC) se instalará en el edificio Zona Base-Incubazul, que aloja la incubadora de Economía Azul y el proyecto Blue Core, en donde tendrá su sede operativa de forma permanente, "reforzando su vínculo con la Zona Franca de Cádiz", que es miembro de la entidad marítima naval desde 2022. Así lo han ratificado este viernes el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, y el presidente del Clúster gaditano, José Luis García Zaragoza, en el acto de firma que tuvo lugar en el propio edificio de contenedores marítimos reciclados de la incubadora.

Según un nota de prensa remitida por la Zona Franca, la presencia del Clúster en el "emblemático edificio de la Zona Franca" supondrá un "nuevo paso en el posicionamiento del Consorcio gaditano como polo de referencia de Economía Azul e innovación ya que incrementará la conexión entre el emprendimiento innovador y el tejido empresarial consolidado del sector marítimo naval, además de facilitar la transferencia del conocimiento y tecnología hacia las empresas aceleradas".

En este contexto, el CMNC ha anunciado que colaborará con el tejido emprendedor de la Zona Franca y participará en comités de evaluación, jornadas técnicas y actividades "facilitando expertos, técnicos y empresas asociadas para acciones de formación, mentoring y networking y conectando a las empresas incubadas con su extensa red empresarial", ha agregado.

Asimismo, la Zona Franca ha destacado que el trabajo conjunto entre ambas entidades "propiciará la captación de proyectos y oportunidades de financiación pública y privada y potenciará el empleo cualificado y la actividad económica vinculada a la Economía Azul", así como dando "una mayor visibilidad a la provincia de Cádiz y a la Zona Franca como polo de referencia para el desarrollo de proyectos vinculados a los sectores marítimo, naval, logístico y tecnológico, generando un efecto tractor sobre el conjunto del ecosistema empresarial de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía".

Al hilo, el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, ha resaltado su satisfacción por la incorporación del clúster gaditano, que supondrá "reforzar de manera significativa la estrategia de consolidación del ecosistema de innovación especializado en Economía Azul".

En esta línea, González ha explicado que "hay que tener en cuenta que la convivencia diaria entre 'startups', empresas innovadoras, centros tecnológicos y una organización empresarial de referencia permitirá acelerar procesos de innovación, favorecer la cooperación público-privada y aumentar las oportunidades de crecimiento empresarial".

Por su parte, el presidente del CMNC ha señalado que la instalación del Clúster en Zona Base-Incubazul "refuerza la apuesta por un modelo de innovación abierta y colaborativa, plenamente alineado con las necesidades del sector". Por ello, ha añadido que esta nueva sede les "permitirá acelerar proyectos estratégicos, acercar tecnología al tejido empresarial y fortalecer el ecosistema de Economía Azul en toda la provincia, además de apoyar a impulsar a las empresas incubadas".

Ambos organismos mantienen una "estrecha colaboración" y la Zona Franca de Cádiz entró a formar parte de la entidad marítima gaditana en 2022. La vinculación de la Zona Franca de Cádiz con el mar, el tráfico marítimo y el comercio internacional y el desarrollo de sus proyectos de Economía Azul hace que el trabajo conjunto con entidades del sector "representen un valor añadido para el Consorcio gaditano y su nuevo modelo industrial 4.0", ha expuesto la institución.

En contexto, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que desde 2015 "trabaja en la defensa de los intereses del sector buscando su mejora continua". Su objetivo es "promover, impulsar, dinamizar y desarrollar el sector marítimo naval andaluz, mediante una labor centrada en las siguientes líneas de actuación, organización, comunicación, capacitación y formación, estrategia y competitividad e internacionalización".