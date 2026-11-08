COAC 2027 de Cádiz: El coro 'Un coro increíble' abrirá las preliminares en la modalidad de adultos el próximo 8 de enero

Archivo - Gran Teatro Falla de Cádiz. Imagen de archivo. - RTVA - Archivo

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz ha acogido este domingo la gala del sorteo del orden de actuación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2027, en sus categorías de adultos, infantiles y juveniles. El coro gaditano 'Un coro increíble' será el encargado de abrir la fase de preliminares en la modalidad de adultos el próximo 8 de enero, dando inicio a un total de 14 sesiones que se prolongarán hasta el día 21 del mismo mes.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota de prensa, la chirigota 'Los que no levantan cabeza' abrirá la competición en la categoría infantil, mientras que en la cantera juvenil hará lo propio la chirigota 'Las desconchás'. La cita, emitida en directo por Onda Cádiz Televisión, marca el arranque de la cuenta atrás para el certamen del Gran Teatro Falla.

En total, el bombo ha albergado a 181 agrupaciones, de las cuales 120 compiten en la categoría de adultos (53 comparsas, 43 chirigotas, 16 coros y ocho cuartetos). Por su parte, la cantera cuenta con 36 agrupaciones infantiles (18 chirigotas, diez cuartetos, siete comparsas y un coro) y 25 juveniles (nueve chirigotas, siete comparsas, siete cuartetos y dos coros).

Para el sorteo, se han establecido un total de 39 agrupaciones cabezas de serie (17 chirigotas, once comparsas, ocho coros y tres cuartetos).

El COAC 2027 arrancará el viernes 8 de enero con la fase de preliminares del certamen de la categoría de adultos, que se prolongará hasta el 21 de enero. Los cuartos de Final serán del 24 al 29 de enero; las semifinales, los días 1, 2 y 3 y la Gran Final, el día 5. Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas.

El certamen de la cantera comenzará con las semifinales de la categoría infantil, coincidiendo con los fines de semana y serán los días 9, 10, 16, 17 y 24 de enero a las 12,00 horas. La Gran Final será el 30 de enero. Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 22 (desde las 16,00 horas) y 23 de enero (desde las 12,00 horas en horario continuado), y la Final, el 31 de enero.