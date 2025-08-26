COAG resalta que el uso de drones en cultivos de Cádiz genera un ahorro del 65% en el agua utilizada en tratamientos

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Cádiz ha anunciado que el proyecto de uso de drones para modernizar las explotaciones agrícolas de la provincia han ofrecido resultados positivos, como un ahorro del 65% en el agua utilizada para los tratamientos y mayor resistencia a las plagas y enfermedades.

En una nota, COAG ha explicado que el ensayo, financiado por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, se ha desarrollado en la campiña de Jerez, y ha consistido en utilizar un dron provisto de cámara multiespectral para realizar un mapeo en el cultivo de entre 400 y 600 fotografías a una altura de 40 metros.

Las imágenes son procesadas con un programa específico y se generan mapas de colores con diferentes índices multiespectrales. Las celdas --o imagen más pequeña-- que se obtiene en las fotografías tienen una superficie de 4,5 cm2 aproximadamente, lo que aporta información detallada sobre el estado fisiológico y fitosanitario del cultivo.

Semanalmente, el técnico de COAG Cádiz ha comprobado en campo la correlación entre las imágenes obtenidas en los mapas de color y las posibles enfermedades, plagas o carencias en el cultivo.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se han realizado tratamientos selectivos con el dron pulverizador, aumentando o disminuyendo la dosis de los nutrientes según la zonificación obtenida con el análisis de los índices multiespectrales. Asimismo, en el recinto experimental se han aplicado productos con extractos vegetales y abonos naturales que se pueden aplicar en producción ecológica.

Los principales resultados obtenidos, en comparación con el recinto testigo, han sido una mayor resistencia a las plagas y enfermedades, una mayor resistencia al estrés hídrico, un ahorro del 65% en el agua utilizada para los tratamientos y del 33% en aplicaciones con productos fitosanitarios de síntesis, un mayor peso de la producción 0,6% y un aumento de la rapidez de toma de decisiones.

Además, con las imágenes multiespectrales se ha detectado fallos en el sistema de riego que han podido subsanarse con rapidez, como ha señalado la entidad agraria.