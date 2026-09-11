El Colegio de Periodistas mostrará en una ruta por San Fernando los lugares donde se fraguó la libertad de prensa

Archivo - Fachada exterior del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía celebrará el próximo miércoles 23 de septiembre en San Fernando (Cádiz) una nueva edición de su Ruta de la Prensa, una actividad abierta a la ciudadanía que permitirá recorrer algunos de los principales escenarios históricos en los que comenzaron a asentarse en España los principios de soberanía nacional, la libertad de expresión y la libertad de imprenta.

El recorrido se centrará en los enclaves relacionados con las Cortes Generales y Extraordinarias reunidas en la por entonces Real Isla de León en 1810, cuyo trabajo desembocaría tanto en algunas de las grandes transformaciones políticas del constitucionalismo español como en la posterior Constitución de Cádiz de 1812, como ha indicado la entidad organizadora en una nota.

La iniciativa forma parte del programa 'La provincia de Cádiz, cuna de la libertad de prensa', promovido por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la vinculación de la provincia con la historia del periodismo, y reivindicar el derecho a recibir una información libre, veraz y profesional.

El proyecto combina divulgación, formación, participación ciudadana y recuperación de la memoria histórica vinculada al periodismo, y la elección de San Fernando para esta edición de la Ruta de la Prensa supone además una de las principales novedades del programa de 2026.

La visita se desarrollará el 23 de septiembre, víspera del 216 aniversario de la constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias en la Villa de la Real Isla de León, acontecimiento que tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810.

Comenzará a las 11,00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas, partiendo desde la entrada principal del Ayuntamiento de San Fernando.

El grupo previsto será de alrededor de 25 participantes y la ruta permitirá reconstruir prácticamente sobre el terreno el itinerario seguido por los diputados doceañistas aquel 24 de septiembre.

La primera parada será el Ayuntamiento de San Fernando, donde se congregaron los diputados y se acordó la fórmula del juramento que prestarían posteriormente. Desde allí, los participantes se desplazarán hasta la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro, San Pablo y de los Desagravios, siguiendo simbólicamente el recorrido efectuado por los diputados hace más de dos siglos. En este templo se celebró la misa solemne y tuvo lugar el juramento de los representantes convocados a las Cortes.

El recorrido concluirá en el Real Teatro de las Cortes, entonces Teatro Cómico, donde quedaron constituidas las Cortes Generales y Extraordinarias y donde se desarrollaron los trabajos parlamentarios antes de su posterior traslado a Cádiz en febrero de 1811.

Es precisamente en este lugar donde la ruta adquiere su relación más directa con la historia del periodismo ya que el 10 de noviembre de 1810, las Cortes aprobaron en la Real Isla de León el Decreto de Libertad Política de Imprenta, considerado el primer reconocimiento de la libertad de expresión e imprenta en España.

La actividad responde a uno de los objetivos centrales de 'La provincia de Cádiz, cuna de la libertad de prensa', como es hacer visible entre la ciudadanía que la historia del periodismo español está estrechamente ligada a Cádiz.

"El Decreto de Libertad Política de Imprenta de 1810 y la Constitución de 1812 constituyeron dos hitos decisivos para el reconocimiento de libertades que hoy resultan indisociables de cualquier sociedad democrática", ha explicado la decana de esta corporación profesional, Lorena Mejías.

El Colegio ha señalado que recuperar este legado "adquiere además plena actualidad en un ecosistema informativo condicionado por la sobreabundancia de contenidos, las redes sociales, la viralidad y la desinformación".

El proyecto persigue acercar el periodismo a la ciudadanía, divulgar la aportación histórica de Cádiz y reforzar la defensa de una información veraz, rigurosa y de calidad.

La elección de San Fernando se vincula igualmente al trabajo que el Colegio viene desarrollando para impulsar la candidatura de San Fernando y la provincia de Cádiz como sede de una futura Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, iniciativa que forma parte de la estrategia general del programa y que busca proyectar internacionalmente este legado histórico.

El Colegio de Periodistas ha manifestado su agradecimiento al Ayuntamiento de San Fernando por la colaboración y las facilidades ofrecidas para hacer posible esta actividad, que están trabajando conjuntamente en la preparación del recorrido y en el acceso a los diferentes espacios.

La actividad quedará integrada en la programación con motivo de la conmemoración del 24 de Septiembre, cuando se cumplen 216 años de la constitución de las Cortes en la Real Isla de León.

La participación en la Ruta de la Prensa será gratuita, previa inscripción en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de San Fernando, y estará limitada a 25 personas.