Una colisión entre dos camiones provoca el corte de la N-4 entre Jerez (Cádiz) y El Cuervo (Sevilla)

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal entre dos camiones, registrada en la mañana de este miércoles 19 de agosto, ha provocado el corte total de la N-4 entre El Cuervo (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz), habiéndose producido el accidente a varios kilómetros del aeropuerto jerezano.

Según han detallado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, los primeros avisos por el suceso se han recibido sobre las 8,30 horas, alertando de la colisión y de uno de los conductores atrapado en el interior del vehículo.

El incidente se ha registrado en el punto kilométrico 622, por lo que la Dirección General de Tráfico ha establecido un desvío señalizado para los conductores a través de la autovía AP-4.

De esta manera, los vehículos que viajan desde Sevilla, acceden a esta carretera antes de llegar a El Cuevo para conectar ya con la entrada norte de Jerez por la antigua autopista. El itinerario es el mismo para quienes viajan hacia la provincia de Sevilla.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios para atender a los heridos a consecuencia del accidente, así como efectivos de Bomberos y la Guardia Civil de Tráfico, encargado de regular la circulación en torno a la zona del siniestro.