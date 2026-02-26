Una comisión investigará el protocolo de desalojo de personas sin hogar de espacios públicos de Cádiz

Archivo - Cádiz.- El Ayuntamiento inicia las campañas de desratización y desinsectación con mejoras en el tratamiento - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves en su sesión ordinaria el crear una comisión de investigación sobre el protocolo de desalojo de personas sin hogar de espacios públicos de la ciudad, una medida que ha sido propuesta de forma conjunta por Adelante Izquierda Gaditana y PSOE y que ha contado con el apoyo del PP, que cuenta con mayoría en la corporación.

Antes de poder comenzar el debate de la propuesta, el pleno ha sido interrumpido por un grupo de personas, que con carteles de "las vidas de las personas sin hogar importan" o "solución o dimisión", han acusado al alcalde de Cádiz, Bruno García, de "jugar a los trileros con las personas sin hogar" y reclamar soluciones para este colectivo.

Tras unos minutos de intercambio de palabras, el pleno se ha retomado con la intervención del portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, quien ha asegurado que la propuesta no busca "juzgar" lo que hicieron alcaldes anteriores a este respecto sino "averiguar por qué desde hace un año y medio se le están tirando los enseres a las personas sin hogar y por qué se le está hostigando", algo que como ha dicho, se ha puesto en marcha "desde julio de 2024".

De la Cruz se ha dirigido al grupo municipal del PP, para pedirles que ya que "no pueden votar en contra" de esta comisión, que la afronten "de forma constructiva" y no "embarrando" y "tirando bombas de humo".

Por parte del PSOE, José Ramón Ortega ha lamentado al alcalde que haya dado "una mala respuesta" a la problemática existente en la ciudad con las personas sin hogar al argumentar que el protocolo actual "ya existía en 2020", cuando gobernaba José María González 'Kichi', de Adelante Cádiz.

En ese sentido, ha pedido "la paralización inmediata del protocolo", considerando que "si es un mal protocolo, se paraliza" y tras ello, ha continuado, "lo analizaremos y veremos lo que hay que hacer" a través de una comisión de investigación que sea "constructiva".

En nombre del PP ha intervenido el propio alcalde, quien ha tomado la palabra para trasladar su "profundo lamento" por el fallecimiento de cinco personas sin hogar en los últimos meses, considerando que "aunque siempre una ya es lamentable, tenemos que hacer todo lo posible para que eso no pase".

Ante esto, ha reafirmado el compromiso de su Gobierno para "sumar recursos y medidas reales que puedan ser útiles", asegurando que "en ningún momento se han recortado recursos" en cuanto a la atención de personas que viven en la calle. "No hay límite de recursos, no hay límite de presupuestos para las personas sin hogar. Ténganlo muy claro", ha afirmado, añadiendo que eso va a ser así mientras que sea alcalde.

Además, ha enumerado los distintos recursos que se han ido poniendo en marcha en la ciudad para la atención de este colectivo, apuntando que antes de su llegada al Gobierno se atendían a unas "50 personas", cuando ahora se asiste a "97", todo ello gracias a una serie de recursos que poco a poco van a ir aumentando hasta las "120 personas".

Sobre el protocolo que se ha puesto en cuestión en las últimas semanas, ha manifestado que no se ha dado ninguna instrucción para "hostigar" a las personas sin hogar por parte de trabajadores municipales, y que ya existía un documento del Gobierno anterior --de Adelante Cádiz-- en el que se exponía que "con el fin de garantizar la normal convivencia y seguridad entre todas las personas" se establecían "dispositivos de vigilancia y de limpieza en lugares adecuados".

"No hemos cambiado nada. Nosotros, el equipo de Gobierno, no ha cambiado nada, absolutamente nada, porque no hay una instrucción, no hay nada por escrito --sobre hostigar a estas personas--, y lo vuelvo a decir otra vez, rechazamos cualquier hostigamiento", ha aseverado visiblemente molesto.

Sobre la comisión de investigación, Bruno García ha manifestado el apoyo de los concejales del Gobierno local a la misma, acusando a la oposición de "aprovecharse de las personas vulnerables" para "embarrar" la situación.

En el segundo turno, Óscar Torres, portavoz del PSOE, ha esperado que esta comisión de investigación "no se convierta en un y tú más y realmente responda a aclarar los procedimientos, a dar transparencia" a esta problemática, pidiendo que se ofrezcan soluciones "urgentes hoy" a través de un plan de choque que saque de las calles a estas personas o con otras iniciativas, como la anunciada ayer en colaboración con Cruz Roja.

"Reúnase con los colectivos que diariamente acompañan y asisten a estas personas. Infórmese, pero no lo haga a regañadientes, hágalo porque realmente quiere arreglar el gran problema que tenemos", ha pedido el socialista.

Desde Adelante Izquierda Gaditana, su portavoz ha vuelto a tomar la palabra para criticar al alcalde y acusarlo de demostrar "muy poca vergüenza", al exponer que los trabajadores de Parque y Jardines "están denunciando que desde julio de 2024 tienen orden de desalojar sin que acuda el equipo de calle", preguntándose "quién ha dado esa orden" porque en esa fecha su grupo "estaba en la oposición" y el anterior alcalde "estaba en el instituto".

"Desde mayo de 2023 usted es responsable de las políticas de personas sin hogar, y si antes no se tiraban las mantas y ahora se tiran, o bien ha dado la orden usted o la ha dado algunos de sus concejales con su consentimiento. No hay más. ¿No ha sido usted? Porque si no ha sido usted, entonces es un incompetente que no se entera de lo que está pasando en la ciudad", ha expuesto David de la Cruz, añadiendo que "puede ser inhumano o incompetente, una de las dos", pero recordándole que como alcalde es "responsable de las políticas de personas sin hogar".

Finalmente, la propuesta de la comisión de investigación ha salido adelante por unanimidad, y será esta la que aborde los protocolos establecidos para atender a las personas sin hogar.