Comités de empresa de Navantia en Cádiz impulsan Bahía Naval para reclamar carga de trabajo e inversiones

Foto conjunta de los tres comités de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz - COMITÉ EMPRESA DE NAVANTIA CÁDIZ

CÁDIZ 9 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Los tres comités de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz han impulsado la creación de la plataforma Bahía Naval, con la que pretenden demandar la puesta en marcha de un plan estratégico naval "ambicioso" que garantice la carga de trabajo, las inversiones y el mantenimiento del empleo en estos astilleros gaditanos.

En un comunicado conjunto, los comités de empresa de las factorías navales de Navantia han explicado que la actual situación comporta "un momento histórico" para estructurar esta plataforma dada la situación mundial, los incrementos en los presupuestos de Defensa y las oportunidades de exportación existentes, "más allá de los encargos que tenemos en curso en este ámbito".

Con este escenario, han asegurado que "es más que necesaria" el establecimiento de dicha plataforma, a la que han bautizado como Bahía Naval, y cuyo objetivo es garantizar ese plan estratégico naval.

En ese sentido, han indicado que la semana pasada mantuvieron una reunión con el objetivo de trazar "las líneas básicas" para el establecimiento de un foro de debate y de estrategias que fuera "el embrión" que impulsara una plataforma que aglutinase en el ámbito social, político, económico y docente a todos los colectivos, instituciones y estamentos, como matriz para la elaboración y consolidación de un plan nacional estratégico para el sector naval, que diese cobertura a todo astilleros públicos del país.

En base a ese futuro plan y a las instalaciones de la que se disponen en la Bahía, que suponen "el mayor núcleo industrial naval de todo el país", se van a buscar los mecanismos que hagan valer la capacidad instalada, los recursos humanos que ostentan, la ingeniería, tecnología y sobre todo la complementariedad de las tres factorías existentes, con el fin de que el plan consolide el sector en todas sus áreas de negocio y aspire a crecer y modernizar tanto dichas áreas como sus recursos.

Los tres comités han hecho un llamamiento a las administraciones públicas y entidades andaluzas --locales, provinciales y autonómicas-- para que se involucren activamente y promuevan acciones coordinadas que permitan "defender, impulsar y asegurar" el crecimiento y la inversión en el sector naval de la Bahía de Cádiz.

Como han expresado, "la industria naval constituye un motor de desarrollo, innovación y empleo cualificado", por lo que es "imprescindible" el desarrollo de "una estrategia común y un frente institucional unido" que "garantice su futuro y fortalezca su papel en el tejido industrial" de Andalucía.

Ante todo esto, desde Bahía Naval se ha exigido una carga de trabajo "ajustada" a las instalaciones existentes por sus características y dimensiones, inversiones necesarias para su ejecución y modernización de estas y un nivel de empleo acorde al número de programas en curso en cada zona.