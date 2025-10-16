La concejala de Trebujena (Cádiz) agredida en su despacho presenta una denuncia formal por lesiones

TREBUJENA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La concejala de Igualdad y Fiestas y primera teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz), María José Hedrera (IU), ha formalizado su denuncia en la Guardia Civil contra un hombre que accedió a su despacho el pasado martes y la agredió físicamente tras amenazarla de forma verbal, sin que hayan trascendido los motivos de la misma.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Trebujena en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, donde ha precisado que Hedreda ha acompañado su denuncia con un parte de lesiones.

El Ayuntamiento ha vuelto a condenar esta agresión física y verbal sufrida por la primera teniente de alcalde en las dependencias municipales. A ese respecto, ha detallado que durante el incidente, un vecino del municipio accedió al despacho de la edil y, tras amenazarla verbalmente, la agredió físicamente, siendo necesaria la intervención de varios trabajadores municipales para detener la situación.

María Hedrera ya ha presentado denuncia ante la Guardia Civil, acompañada del correspondiente parte de lesiones, y ha comunicado que no realizará declaraciones mientras se instruyen las diligencias.

Desde el Ayuntamiento de Trebujena han expresado "todo nuestro apoyo y solidaridad" a la concejala, a la vez que han mostrado su rechazo "a cualquier tipo de violencia".

"Seguiremos firmes en nuestro compromiso de seguir trabajando por Trebujena y por su gente mediante una política basada en el diálogo, la empatía y el servicio público", ha finalizado este comunicado.

El alcalde de Trebujena, Ramón Galán (IU), ya advertía poco después de conocerse los hechos que se habían traspasado "todas las líneas rojas" y que "se actuará en consecuencia" tras lo ocurrido a la responsable de Igualdad de su gobierno. Además, le transmitía "todo nuestro apoyo, admiración y cariño para seguir trabajando por nuestro pueblo", finalizando con un "mucha fuerza, compañera".

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz también han mostrado la "repulsa total" por "el episodio de violencia verbal y física" sufrido por María José Hedrera, enviándole su "solidaridad y ánimo para seguir desarrollando la buena labor que desempeñas en favor de las trebujeneras y trebujeneros". "Queremos pensar que no te tocó vivir esto por el hecho de ser mujer. La violencia nunca es el camino", expresaban en un mensaje en redes sociales.