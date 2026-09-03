El Concurso de Agrupaciones de Carnaval en Cádiz tendrá a Pilar Alcina y Vanesa Sánchez como presidentas del jurado

Archivo - Gran Teatro Falla de Cádiz. - RTVA - Archivo

CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Participación del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC), presidido por la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha respaldado la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Cádiz para la elección de las presidentas de los jurados oficiales del COAC 2027. De este modo, Pilar Alcina Parodi presidirá el jurado de la categoría de Adultos, mientras que Verónica Sánchez González estará al frente del jurado Infantil y Juvenil.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la elección de Pilar Alcina Parodi responde a su amplia trayectoria vinculada al Carnaval de Cádiz, tanto desde el ámbito del estudio y conocimiento de su historia como desde la afición y la participación directa en la fiesta.

Alcina Parodi comenzó a trabajar desde muy joven en la Biblioteca de Temas Gaditanos, donde desarrolló durante más de tres lustros su labor como administrativa bibliotecaria. Su trabajo en este centro le permitió realizar una importante labor de asesoría bibliográfica a investigadores, autores y personas interesadas en profundizar en la historia del Carnaval de Cádiz, adquiriendo un amplio conocimiento de la documentación y los estudios relacionados con la fiesta.

Esta trayectoria le ha permitido conocer el Carnaval desde una doble perspectiva, su historia y evolución, a través del estudio y la documentación, y su realidad presente, desde una larga trayectoria como aficionada y participante activa. Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que fue testigo, desde su entorno profesional en la Biblioteca de Temas Gaditanos, del proceso de transformación que, a finales de la década de los 70, llevó de las antiguas Fiestas Típicas Gaditanas a la recuperación del Carnaval de Cádiz.

A su experiencia, según ha indicado el Ayuntamiento, se suma su participación en el jurado del Diario de Cádiz en el Gran Teatro Falla durante el Carnaval de 2005, así como su trayectoria en distintas chirigotas ilegales, en las que ha participado y colaborado en la creación de letras como 'Las muñecas chochonas', 'El culonazo' o 'Las viudas del siglo pasado'.

Por su parte, Verónica Sánchez González presidirá el jurado de la cantera. Es maestra de Pedagogía Terapéutica y psicopedagoga y desarrolla su trayectoria profesional en el ámbito educativo, contando con una amplia experiencia en el trabajo con menores y personas con diversidad funcional.

Su vinculación con el Carnaval de Cádiz se remonta al año 2000, cuando fue la primera Diosa Gades de la Semana Cultural de La Salle Viña. En 2009 se incorporó al desaparecido coro de La Salle Viña, agrupación en la que permaneció hasta 2017 y con la que alcanzó en seis ocasiones la Gran Final del COAC.

Tras finalizar su participación como componente por motivos laborales, Sánchez González ha continuado vinculada al Carnaval desde diferentes ámbitos y desde 2024 forma parte de la retransmisión diaria del COAC de Canal Sur Radio, donde participa en la descripción de tipos y puestas en escena y en el comentario de coplas. Cuenta además con una dilatada experiencia relacionada con los jurados carnavalescos.

El Ayuntamiento ha añadido que su perfil incorpora además una especial vinculación con la formación y la cantera del Carnaval, ya que durante el curso 2025-2026 ejerció como tutora de la Escuela Municipal del Carnaval organizada por el Ayuntamiento de Cádiz.

Esta experiencia, ha señalado, se suma a su formación específica en materia carnavalesca a través de distintos cursos de la Cátedra del Carnaval de Cádiz, entre ellos el taller de escritura creativa 'Poesía y comparsa' celebrado en 2021 y el seminario 'El Carnaval como noticia, de la Pensadora Gaditana al Diario del Carnaval' en 2024.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha señalado que la elección de ambas presidentas responde a dos perfiles con "una amplia experiencia y conocimiento del Carnaval de Cádiz".

"Son dos personas con conocimiento, experiencia y criterio, tenemos la convicción de que desempeñarán esta responsabilidad con rigor, imparcialidad y compromiso con el Carnaval de Cádiz", ha concluido.