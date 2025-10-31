El consejero de Sanidad ofrece su "mano tendida" a la nueva directiva del Colegio de Médicos de Cádiz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en el acto de toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, han asistido este viernes por la tarde al acto de toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz, celebrada en el Auditorio de su sede provincial en la capital.

Según ha recogido el Colegio de Médicos en una nota, el consejero de Sanidad ha ofrecido su "mano tendida" a la nueva Junta Directiva para "trabajar juntos" por mejorar la atención sanitaria de los andaluces y las condiciones laborales de sus profesionales.

Además, ha señalado que ya se han alcanzado "tres acuerdos" encaminados a mejorar la situación de los profesionales con el Gobierno de Juanma Moreno, subrayando que el SAS ha aprobado una nueva Oferta de Empleo Pública para 2026 con 10.289 plazas, que incluyen 3.893 plazas de nueva creación.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía se ha referido a la nueva etapa que ahora comienza el Colegio de Médicos de Cádiz con Felicidad Rodríguez al frente, a la que le ha deseado "la mayor de las fortunas en su cometido", bajo el convencimiento de que su Junta Directiva "va a seguir manteniendo a esta prestigiosa institución como referente y guía de los médicos de la provincia gaditana".

Jesús Aguirre ha tenido palabras de reconocimiento para el antecesor en el cargo y su equipo por "la ingente y brillante labor que han desempeñado durante estos últimos años, trabajando en todo momento por defender los intereses de todos los colegiados a los que ha representado".

Durante este acto la presidenta de la corporación, Felicidad Rodríguez, ha reclamado "el protagonismo y el reconocimiento que corresponde a los médicos en nuestra sociedad", ya que "la defensa de la profesión médica y de sus competencias exclusivas adquiridas tras largos años de formación es, en definitiva, la defensa del paciente y de la calidad asistencial". Además, ha afirmado que los médicos son "interlocutores imprescindibles" para abordar los problemas del sistema de salud y de su sostenibilidad.

Por eso, ha continuado, "ofrecemos nuestra colaboración a la administración sanitaria en un diálogo constante para ayudar a resolver los problemas que afectan al ejercicio profesional, tanto en el sector público como en el privado, tanto en la atención primaria como en la medicina hospitalaria y en todos los ámbitos de desempeño de la Medicina, en aras de una asistencia más eficaz, eficiente, justa y equitativa".

El acto se ha iniciado con la intervención del alcalde de Cádiz, Bruno García, quien ha destacado la vinculación que han tenido los médicos con la ciudad desde que se fundara aquí el Colegio de Cirugía en 1748, señalando además que para esta institución es "un día histórico" porque "es la primera vez que una mujer preside esta institución".

Además, ha tendido su mano para colaborar "en todo lo que sea necesario" con el Colegio de Médicos para construir "una ciudad más saludable y humana".

El presidente saliente, Juan Antonio Repetto, quien ha presidido el Colegio de Médicos durante 12 años, ha expresado su agradecimiento "a todos los que de una u otra forma han contribuido a mi desarrollo como persona, como médico y como gestor de esta institución".

En referencia a la nueva presidenta, le ha transmitido que es "la persona idónea" para presidir el colegio, "por aptitud, conocimientos, experiencia y talante".

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, que también ha estado en este acto, ha valorado "el impulso" de la nueva presidenta en Cádiz por "fortalecer la cooperación entre colegios, promover la formación médica continuada y situar al médico en el centro de las políticas de salud, en beneficio de los pacientes y de la sociedad".

"Felicidad Rodríguez es ejemplo de liderazgo sereno, diálogo constructivo y visión de futuro. Es un orgullo contar con su trabajo en la defensa de una medicina humana, científica y comprometida con Andalucía", ha afirmado.

Tras la toma de posesión de los cargos de la Junta Directiva, la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, en su intervención ante los profesionales médicos, ha reforzado el compromiso del Gobierno de España con la financiación del sistema sanitario, de seguir con el aumento de plazas MIR para el próximo año y de "cuidar y proteger la sanidad como pilar fundamental del estado de bienestar a través de un sistema sanitario universal público y de calidad".

Además de la doctora Rodríguez Sánchez como presidenta, han tomado posesión de sus cargos los vicepresidentes Antonio Ares, Julián López y Antonio Salat. Carmen Sebastianes es la nueva secretaria general mientras que Pilar Moreno ejerce como vicesecretaria.

Las diferentes vocalías están representadas por Antonio García al frente de la sección de Médicos de Atención Primaria; Josefa Luisa Ortega, que continúa como vocal de Medicina Hospitalaria, y Julio Infante como representante de los Médicos de Ejercicio Privado. En las secciones de Médicos en Formación de Especialidad y de Médicos Jubilados se incorporan Blanca Pizarro y Antonio Lorenzo, respectivamente.

Beatriz Alonso accede como vocal de Médicos en Promoción de Empleo; Manuel Ángel Gracia como representante de los Médicos de Administraciones Públicas y Ana Santaella como vocal de Médicos Tutores y Docentes.

La Delegaciones Territoriales también cuentan con nuevos responsables. Así, Carmen Fidalgo está al frente de la sede de la Bahía de Cádiz, mientras que a cargo de las sedes territoriales del Campo de Gibraltar y de Jerez-Sierra están David Deblas y Alfredo Michán, respectivamente.

En esta etapa se incorporan como novedad las asesorías de área, que tienen como referentes a María Gutiérrez (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo-PAIME), Juan Manuel García-Cubillana (Cooperación Internacional), Sebastián Quintero (Asociaciones de Pacientes), Antonio José Bascuñana (Acción Social), José María Ruiz (Coordinación con las ONGs y Voluntariado) y Amalia Moreno (Estrategias de Igualdad).