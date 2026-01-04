Continúa la búsqueda de dos personas fallecidas tras salir a pescar desde Chipiona (Cádiz)

Una embarcación de Salvamento Marítimo en imagen de archivo.
Publicado: domingo, 4 enero 2026 20:57
CHIPIONA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo mantienen activado un dispostivio de búsqueda de dos personas que permanecen desaparecidas desde el pasado martes cuando salieron a pescar desde Chipiona (Cádiz).

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de la localidad, se trata de un hombre de 44 años vecino de Sanlúcar de Barrameda y otro hombre de 40, vecino de Chipiona.

Por el momento no hay novedades sobre su paradero. El operativo ha sufrido algunas dificultades por los efectos de la borrasca Francias que ha afectado este fin de semana a la costa gaditana.

