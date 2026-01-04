Dos evacuados en primera línea de playa en Matalascañas (Huelva) a causa de la borrasca Francis

Imagen de archivo del paseo marítimo de Matalascañas (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

MATALASCAÑAS (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Dos vecinos de Matalascañas (Huelva) han sido evacuados en la noche de este sábado ante la acumulación de precipitaciones en el municipio onubense de Almonte a causa de la borrasca Francis, que ha provocado que dos vecinos hayan sido evacuados de sus viviendas, según ha asegurado el presidente de la asociación de propietarios de Matalascañas, Juan Gómez Palma, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, Gómez ha indicado que la fuerza de la lluvia y el agua acumulada "ha tirado varias paredes" y ha entrado en el terreno de varias casas de la comunidad residencial Pueblo Andaluz, cercana a la primera línea de playa.

Asimismo, la intensidad de las precipitaciones registradas en la noche de este sábado y que continúan sucediéndose en este domingo ha provocado que un chiringuito haya sido anegado, una situación que, según el presidente de la citada asociación, se está agravando con el paso del temporal.

Bajo este contexto, la Policía Local de Almonte (Huelva) anunció el pasado sábado la prohibición de la circulación en el paseo marítimo de Matalascañas por los daños causados por las últimas lluvias, al tiempo que ha pedido "extrema prudencia" a la ciudadanía y respetar las zonas señalizadas y las indicaciones policiales.

Por su parte, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha alertado de la grave situación que se encuentra el paseo marítimo de Matalascañas tras los daños ocasionados por los temporales y la "falta de arena suficiente para amortiguar las embestidas del mar", una circunstancia que ha provocado el colapso de parte de la infraestructura.