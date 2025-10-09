Controlado el incendio en una chatarrería del polígono El Portal en Jerez (Cádiz) tras trabajar toda la noche

Humo generado por el incendio en una chatarrería en el polígono El Portal en Jerez de la Frontera (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El incendio que se inició en la tarde del miércoles 8 de octubre en la chatarrería Puente del Duque, en el polígono El Portal en Jerez de la Frontera, ha quedado controlado a las 06,30 horas de este jueves después de trabajar en él durante toda la noche, e iniciando en ese momento los efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz las tareas de enfriamiento.

Como ha indicado el Consorcio de Bomberos en un comunicado a los medios, aún queda trabajo por hacer hasta la completa extinción ya que los materiales que han ardido son goma, magnesio y aluminio.

De hecho, una gran columna de humo que podía verse desde distintos puntos de Jerez alertaba ayer a la ciudadanía, pidiéndose desde el Ayuntamiento y el Consorcio que los vecinos de zonas cercanas permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas ante una posible toxicidad del humo generado.

A las 16,30 horas de este miércoles se movilizaba a los bomberos para tratar de extinguir este incendio, desalojando algunas de las naves próximas a la afectada por prevención y ante una posible toxicidad del humo. Más tarde, en torno a las 19,30 horas se incorporaban en apoyo a las labores de extinción los vehículos nodriza N-13 del parque de Cádiz y el N-17 del parque de Algeciras, uniéndose así a los efectivos del parque de Jerez.

Esta ampliación de medios sirvió para ir controlando poco a poco este incendio, al desplegarse ya en la zona una quincena de bomberos y hasta diez vehículos, tal y como ha explicado María Jesús Palacios, la jefa intendente de la zona de la Sierra de Cádiz y Campiña de Jerez, en un audio difundido por el Consorcio.

Desde el Ayuntamiento también se está colaborando para apagar el fuego, desplazando a la zona camiones de agua, además de efectivos de Policía Local y voluntarios de Protección Civil.

Según ha apuntado Palacios, a esta hora se mantienen los medios desplegados en el día de ayer para tratar de extinguir definitivamente este incendio, que no ha dejado daños personales.