Convocada una nueva edición del Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García

La Asociación de la Prensa de Jerez de la Frontera (APJ) ha convocado una nueva edición del Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García, que celebra su 14 edición con el objetivo de promocionar "el periodismo de calidad y la dignificación de esta profesión" y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y El Corte Inglés.

El premio, como en ediciones anteriores, es de 2.500 euros más trofeo y el plazo de para enviar los trabajos a concurso comienza este martes 11 de noviembre, estando abierto hasta el 15 de diciembre de 2025, ha informado la APJ en una nota.

Los trabajos deberán haber sido publicados en cualquier medio de comunicación en el ámbito nacional entre el 30 de octubre de 2024 y el 30 de octubre de 2025.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Jerez, Javier Benítez Zúñiga, ha señalado que esta edición "está especialmente marcada por los ataques, velados o directos, a los periodistas" y que la profesión "sigue en el punto de mira y las condiciones laborales, lejos de mejorar, empeoran".

Por eso, ha expresado, "cada año sentimos tanto orgullo al recibir trabajos que siguen demostrando la dignidad y buen hacer de los profesionales".

En ese sentido, ha celebrado que el galardón haya alcanzado la décimo cuarta edición y "siga siendo atractivo para los profesionales del periodismo de toda España", que "continúan presentando sus candidaturas y participando de este premio".

"Para mí es especialmente entrañable continuar con la labor de los presidentes precedentes de convocar este premio porque lleva el nombre de mi compañero Juan Andrés García --periodista de Canal Sur fallecido en 2009--, un referente del periodismo con el que he compartido horas de estudio y vivencias".

De esta manera, la convocatoria de este premio es para la Asociación de la Prensa de Jerez un homenaje "a un profesional con un espíritu optimista, tan necesario en estos momentos de la profesión".

Además, con este certamen la asociación periodística ha señalado que se suma también a los actos de promoción de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 de Jerez.

En la edición de 2024, los galardonados fueron Joaquín Gil y José María Irujo por su reportaje publicado en El País 'La vida secreta del asesino de Arturo Ruiz'. El accésit recayó en la periodista Sonia Arnáiz por su trabajo 'El Torno. 80 años de vida en la Vega del Guadalete', emitido en Onda Jerez.