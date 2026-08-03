Coordinadora antidroga pide más controles en el Estrecho para evitar el tráfico de migrantes tras la crisis en Ceuta

Barrera flotante de contención, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha pedido que se refuercen los controles en la zona del Estrecho de Gibraltar, tanto en el mar como en la costa, para evitar que las redes de narcotraficantes trasladen a migrantes desde el norte de África en las lanchas utilizadas habitualmente para sus actividades ilíticas.

De esta manera lo ha reclamado en declaraciones a Europa Press tras lo ocurrido la semana pasada en Ceuta, con la entrada irregular de unas 50.000 personas y la llegada de 17 migrantes este pasado domingo a los municipios gaditanos de Algeciras y La Línea de la Concepción en sendas embarcaciones.

Al respecto, Francisco Mena ha señalado que lo sucedido en Ceuta, que ha calificado como "una situación extraordinaria que no había ocurrido nunca", ha hecho que "las mafias" dedicadas a introducir a personas de manera irregular en España hayan "aprovechado esta situación" para continuar buscando "rentabilidad" y "lucrarse" con esta actividad ilícita.

"Si una narcolancha es rentable transportando hachís, y ven --las mafias-- que también es rentable transportando migrantes, lo van a hacer, ya lo hemos visto", ha expuesto el responsable de la coordinadora antidroga, que ha reiterado la necesidad de "extremar la vigilancia" en la zona, apelando además a que se proteja la vida de los migrantes que son transportados por estas redes criminales.

En ese sentido, ha recordado las imágenes que ya se han vivido en las costas de Cádiz, con migrantes que eran arrojados al mar desde narcolanchas cuando se aproximaban al litoral, y que en algunos casos derivaron en la muerte de algunas de estas personas. "Por encima de todo está el proteger la vida de las personas, sean migrantes o no lo sean", ha insistido.

Es por eso que ha sostenido esa idea de "reforzar los controles en la mar a través de Vigilancia Aduanera o la propia Guardia Civil" para evitar que "esto se pueda convertir en que traigan migrantes, que sean arrojados al mar, como ya lo hemos visto, y que puedan perder la vida".