Interceptadas dos embarcaciones con 17 inmigrantes en Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz)

Archivo - Vista de Gibraltar desde La Linea de la Concepción. (Imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha interceptado dos embarcaciones durante la mañana de este domingo en los términos municipales de Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz), en las que viajaban un total de 17 personas de origen magrebí.

En estos momentos, según ha informado el Cuerpo en un comunicado, los agentes continúan realizando las comprobaciones e investigaciones oportunas con el fin de determinar la procedencia de ambas embarcaciones, así como esclarecer las circunstancias que rodean la llegada de sus ocupantes. Además, la Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias correspondientes.

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid (PP), ha informado sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local durante las últimas horas con motivo de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas del Campo de Gibraltar.

Muñoz ha explicado que la llegada de embarcaciones con inmigrantes a distintos puntos del litoral campogibraltareño es una circunstancia relativamente habitual debido a la situación geográfica del Estrecho de Gibraltar, por lo que , según ha detallado, "los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad mantienen una coordinación permanente para actuar cuando se producen este tipo de incidencias".

En lo que respecta a Algeciras, el responsable municipal ha precisado que la Policía Local ha llevado a cabo dos actuaciones en las que ha interceptado a un total de cinco inmigrantes, tres de ellos en una primera intervención y dos en una segunda, siendo todos ellos puestos inmediatamente a disposición de la Policía Nacional, cuerpo competente en materia de Extranjería y encargado de la tramitación correspondiente.

Asimismo, ha señalado que en ningún momento se ha emitido ninguna orden o instrucción para alertar a la población por la presencia de estas personas, ya que la actuación policial se ha desarrollado con absoluta normalidad, siguiendo los protocolos establecidos y en permanente coordinación con el resto de cuerpos policiales.

"Nuestros agentes han actuado con absoluta normalidad, dentro de los protocolos establecidos y en permanente coordinación con el resto de cuerpos policiales", ha señalado Muñoz. El primer teniente de alcalde ha indicado que, aunque estas llegadas pudieran guardar relación con los recientes acontecimientos registrados en la Ciudad Autónoma de Ceuta, corresponde al Gobierno de España ejercer las competencias exclusivas en materia de control de fronteras, vigilancia de las costas e inmigración.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central que "adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de las fronteras nacionales, reforzando los medios humanos y materiales destinados al control del Estrecho y evitando que las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos continúen utilizando las costas del Campo de Gibraltar como puerta de entrada irregular a España y a la Unión Europea.

Finalmente, Jacinto Muñoz ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando "la profesionalidad y la eficacia" con la que actúan la Policía Local y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, así como la coordinación existente entre todas las administraciones para dar respuesta a cualquier incidencia que pueda producirse.