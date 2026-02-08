El coro 'El sindicato' abre este domingo la fase de semifinales del Concurso del Carnaval de Cádiz en el Falla

La chirigota del Yuyu, Los que van a coger papas, cantando en el Falla en su pase de cuartos de final. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Un total de 30 agrupaciones serán las que compitan en la fase semifinal del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz que se celebra en el Gran Teatro Falla, repartidas en siete coros, diez comparsas, diez chirigotas y tres cuartetos. Será el coro 'El sindicato' el que abra este domingo la primera de cuatro sesiones en las que un máximo de cuatro por modalidad --excepto cuartetos que han pasado tres-- buscarán un puesto en la final del 13 de febrero.

Así, en la primera función, al coro lo seguirá la chirigota 'Los hombres de Paco', el cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada', la comparsa 'El manicomio', el coro 'La ciudad perfecta', la chirigota 'Los robins', la comparsa 'La camorra' y la chirigota 'Una chirigota en teoría', que será quien cierre la primera de las semifinales.

Ya el lunes, la segunda función la abrirá el coro 'ADN', la comparsa 'El patriota', el cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)', la chirigota 'Los antiguos', el coro 'El reino de los cielos', la comparsa 'Los humanos', la chirigota 'Los Compay' y cerrará la comparsa 'Los locos'.

La tercera semifinal la abrirá nuevamente un coro, en esta ocasión será 'La carnicería', a quien seguirá la chirigota 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)', la comparsa 'OBDC. Me quedo contigo!', el coro 'Las mil maravillas', la chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)', la comparsa 'El jovencito Frankenstein' y la chirigota 'Los que van a coger papas'.

La última de las sesiones de semifinal la abrirá el coro 'La esencia', y seguirá la comparsa 'Los pájaros carpinteros', el cuarteto '¡Que no vengan!', la chirigota 'Los que la tienen de mármol', la comparsa 'DSAS3', la chirigota 'Ssshhhhh!!!' y cerrará la comparsa 'Los invisibles'.

Una vez que se baje el telón, será el jurado oficial del Concurso quien acapare el protagonismo una vez que termine su deliberación y suba al escenario del Teatro para desde allí y tras la frase 'En la ciudad de Cádiz...', haga público el nombre de las agrupaciones que estarán en la Gran Final del viernes 13 de febrero.