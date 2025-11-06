Correos presenta dos sellos dedicados a las exposiciones filatélicas Exfilna y Juvenia en Cádiz

Presentación de los sellos conmemorativos de la 63 Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) y la 29 Exposición Nacional de Filatelia Juvenil (Juvenia) en el Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este jueves el acto de presentación de los sellos conmemorativos de la 63 Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) y la 29 Exposición Nacional de Filatelia Juvenil (Juvenia), que se celebran hasta el domingo 9 de noviembre en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz.

Ambas exposiciones, ya en marcha, reunirán en Cádiz a coleccionistas, expertos, aficionados y jóvenes en una cita que convierte a la ciudad gaditana en "epicentro" de la cultura, la historia y la creatividad en torno al mundo del sello, ha indicado Correos en una nota.

En este acto, organizado por Correos y la Federación Española de Sociedades Filatélicas (Fesofi), han estado presentes la teniente de alcalde y concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, el presidente de Fesofi, José Antonio Arruego Sanz, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás.

El Baluarte de la Candelaria, principal sede expositiva, ha abierto sus puertas con una muestra de colecciones filatélicas y actividades para todos los públicos como conferencias, talleres y presentaciones que exploran el vínculo entre la tradición postal y la sociedad actual.

Sobre los sellos conmemorativos, se ha indicado que el de Exfilna está dedicado al Ayuntamiento de Cádiz. Este emblemático edificio conserva su ubicación original desde el siglo XVI y su actual construcción, levantada en 1799 sobre las antiguas casas consistoriales, combina elementos arquitectónicos de estilo neoclásico e isabelino, este último incorporado en una segunda etapa realizada en torno a 1865.

La emisión de este sello, en formato de hoja bloque, se complementa con una prueba de artista de tirada limitada a 11.500 unidades que reproduce el sello en oro. Correos ha indicado que se trata de "piezas únicas" por su escasa tirada, "su excepcional tratamiento y su alto valor estético".

Por su parte, el sello de Juvenia representa a Batillo, personaje que simboliza el sentir y la idiosincrasia del pueblo gaditano, clave en las aventuras de La Tía Norica, compañía titiritera con más de 200 años de historia. Esta tradición, recuperada y consolidada en las últimas cuatro décadas por un grupo de artistas, ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y está en proceso de ser declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.

La programación de este jueves incluye la participación de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, que ofrece charlas divulgativas que invitan a viajar en el tiempo a través del correo y conocer la historia del correo por ferrocarril en Cádiz desde la perspectiva de un antiguo ambulante postal.

El viernes 7 de noviembre se pondrá en circulación la hoja bloque dedicada a la Casa Real Española, junto a las presentaciones de la ATM del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' y la tarjeta Tusello de la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031. También habrá visitas escolares y una charla sobre maximofilia con una colección dedicada a la mujer.

El sábado 8 de noviembre, Día Juvenil, se celebrará una muestra de dibujo al aire libre con Urban Sketchers Bahía de Cádiz y la presentación de un sello dedicado al Puente de la Constitución de 1812 y la de la Tarjeta Tusello y el Tusello por el 40 aniversario de La Tía Norica.

También se entregarán los premios del concurso 'Dibuja un sello para Cádiz' y se desarrollará un taller sobre la historia del sello dirigido a jóvenes. Por la tarde, se ofrecerá una conferencia sobre las comunicaciones postales entre Cádiz y Cuba.

Hasta el 9 de noviembre, Correos mantiene abierto su stand filatélico en horario de mañana y tarde. Como se ha apuntado, Exfilna se celebra cada año y Juvenia cada dos en una ciudad diferente. Desde 2023, ambos eventos coinciden, lo que convierte cada edición conjunta en una cita excepcional para los amantes del sello.

Los sellos conmemorativos están disponibles también en las oficinas de Correos, en la plataforma Correos Market y pueden adquirirse además contactando con el Servicio Filatélico a través del correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.