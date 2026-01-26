Cortada la carretera entre Benamahoma y Grazalema (Cádiz) por riesgo de derrumbe de una bóveda de paso de agua

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento de la Junta ha informado del corte total de la carretera A-372 entre los municipios serranos de Benamahoma y Grazalema, en la provincia de Cádiz, debido al riesgo existente de derrumbe de una bóveda de uno de los pasos de agua, en el punto kilométrico 42+600, a consecuencia de las lluvias de los últimos días.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, la Consejería ha informado de este corte, rogando a la población "precaución" y evitar "desplazamientos innecesarios" en la zona.

A esto se suma que la Junta ya había decretado este lunes el cierre provisional del sendero del río Majaceite, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, al desbordase el río en varios tramos de su recorrido, ocasionando desperfectos en el firme, caída de ramas y desprendimientos.

En previsión de la llegada de un nuevo frente "de manera" inminente, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha procedido a este cierre temporal para garantizar la seguridad de los usuarios.