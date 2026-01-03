Cortes de tráfico por el desprendimiento de un talud en las obras del Acceso Sur al puerto de Algeciras (Cádiz)

Archivo - Desvío en la A-7 hacia el acceso sur del Puerto de Algeciras. ARCHIVO. - GOOGLE MAPS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha actuado de manera coordinada y preventiva ante la situación de riesgo detectada en un tramo de escollera de las obras del Acceso Sur al puerto algecireño, donde se ha producido un leve deslizamiento del talud del muro de escollera ejecutado en un tramo de la carretera nacional, provocando con ello cortes en el tráfico rodado.

El desprendimiento parece haberse producido debido a la gran cantidad de precipitaciones registradas a lo largo de la jornada, como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

Ante esta circunstancia, y a instancias de efectivos del Consorcio de Bomberos, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, se ha procedido al cierre del tráfico desde la ronda de Paco de Lucía hasta la glorieta de Pastores en sentido salida, comunicándose de forma inmediata la incidencia a la empresa adjudicataria de las obras.

La empresa ha informado de que no podrá intervenir hasta que cesen las precipitaciones y se den las condiciones de seguridad necesarias para actuar en la zona, algo que se espera poder hacerlo el lunes.

Desde el Consistorio se ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones, al tiempo que se continuará realizando un seguimiento permanente de la situación.