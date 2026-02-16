Crean una alianza estratégica para impulsar la innovación en transporte avazando y el sector andaluz de la defensa

Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub crean una alianza estratégica para impulsar la innovación en transporte avanzado y el sector andaluz de la Defensa - ANDALUCÍA AEROSPACE

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los clústeres empresariales Andalucía Aerospace (Sevilla), Andalucía Logistics (Córdoba), Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub (Málaga) han firmado un acuerdo de colaboración estratégico entre los sectores del transporte avanzado: aeroespacial, ferroviario, naval y terrestre. Una alianza para coordinar esfuerzos, compartir conocimiento y promover acciones conjuntas en ámbitos como la I+D+i, la sostenibilidad, la digitalización, la formación y la proyección internacional.

Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que detallan que esta colaboración impulsará también la coordinación de capacidades y conocimiento de las empresas andaluzas en materia de defensa para posicionar a Andalucía como un referente en este ámbito, aprovechando su alto potencial industrial, tecnológico y de innovación.

"Esta alianza de clústeres representa a sectores tractores de la economía andaluza, y está orientada a fortalecer las cadenas de valor industriales y a generar nuevas oportunidades de crecimiento y competitividad para las empresas andaluzas", exponen, a la vez que destacan que el objetivo es el impulso de proyectos conjuntos, así como el fomento de valores transversales en todos los sectores de actuación. Para ello se organizarán jornadas, encuentros empresariales, misiones comerciales y acciones de 'networking' conjuntas, a las que están llamadas a participar más de 300 firmas asociadas a cada uno de estos clústeres empresariales.

El presidente de Andalucía Logistics, Miguel Angel Tamarit, se ha mostrado muy satisfecho con la firma de este acuerdo, y ha manifestado que "ser parte de un ecosistema empresarial que mire la transformación empresarial y la innovación como uno de sus ejes de desarrollo es esencial para la mejora competitiva en nuestra región. Con esta alianza de clústeres nos anticipamos, para generar una red de empresas andaluzas que apuestan por el cambio, el desarrollo y la retención del talento, como pilares esenciales".

En palabras de Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace: "La unión de nuestros clústeres multiplicará las oportunidades para las empresas andaluzas, fortaleciendo nuestras cadenas de valor y generando nuevas posibilidades de crecimiento e innovación no solo en el sector del transporte avanzado, también en otras áreas de interés común como es la Defensa".

CÁDIZ ACOGERÁ EL V ENCUENTRO DE CLÚSTERES

La primera gran cita organizada bajo este acuerdo de colaboración será el V Encuentro de Clústeres, que se celebrará en el Parador de Cádiz el próximo 5 de marzo. Una jornada que se viene celebrando desde 2022, y que cada año se centra en una temática de interés para los sectores representados por los clústeres empresariales.

Esta quinta edición pone el foco en la "Innovación en Transporte Avanzado y Defensa en Andalucía", y contará con ponentes, empresas y representantes institucionales que, desde un punto de vista práctico, trasladarán a las firmas asistentes las oportunidades de acceso para las pymes al sector de la defensa.

El V Encuentro de Clústeres incluirá también una sesión de 'networking' y reuniones 'B2B' entre las empresas asistentes al evento para explorar posibilidades de negocio conjuntas.

Como señala José Luis García, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, "este V Congreso de Clústeres Andaluces incorpora a Andalucia Logistics, el clúster que faltaba para cubrir el todo el espectro de movilidad de personas y mercancías. Incrementamos la importancia del encuentro al aunar en un mismo evento a los cuatro clústeres andaluces del transporte. Damos así una señal clara de la voluntad de trabajar de forma conjunta para y por Andalucía, así como de la unión existente entre estos clústeres. Es el principio de un éxito seguro".

Por su parte, Laura Tordera, Presidenta de Railway Innovation Hub, ha afirmado que "celebramos el V Encuentro de Clústeres en Cádiz, ya consolidado como un espacio de colaboración; este año, el foco en Defensa abre nuevas oportunidades de colaboración entre empresas, conectando capacidades e impulsando proyectos conjuntos. Desde Railway Innovation Hub reafirmamos nuestro compromiso con esta trayectoria de cooperación para transformar la innovación en resultados, con impacto en Andalucía y proyección nacional para una industria más integrada y resiliente".

CLÚSTERES DE INNOVACIÓN

Los clústeres de innovación desempeñan una labor muy importante en el impulso de la competitividad de las empresas, y como agentes dinamizadores y canalizadores entre la industria, centros tecnológicos y la Administración.

Andalucía Aerospace, Railway Innovation Hub, Clúster Marítimo Naval de Cádiz y, muy recientemente, también Andalucía Logistics, son entidades acreditadas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía como clústeres de innovación, además de estar inscritas en el registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.

La colaboración de estos tres clústeres es fluida desde hace varios años, a la que se suma ahora Andalucía Logistics, un clúster que cuenta ya con 60 entidades asociadas de siete provincias en 14 meses de trayectoria.