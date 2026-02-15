Cruzcampo homenajea al Carnaval de la calle de Cádiz con la experiencia gratuita Tinglao' del domingo al martes

Archivo - Imagen de archivo de 'Tinglao' de Cruzcampo en el Festival Interestelar de Sevilla. - CRUZCAMPO - Archivo

CÁDIZ 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca de cerveza Cruzcampo trae a la ciudad gaditana la versión más carnavalera de su Tinglao', una experiencia gratuita para el consumidor con la que quiere homenajear el carnaval callejero y aumentar su apuesta para mantener vivas las tradiciones de esta fiesta centenaria, considerada de Interés Turístico Nacional.

Tal y como ha indicado la cervecera en una nota, durante tres días, los escenarios del Tinglao' de Cruzcampo se instalarán en varios de los rincones más emblemáticos del carnaval gaditano. Así, el Tinglao' del Falla (en Plaza Fragela) y el Tinglao' de la Viña (en Plaza José Macías Rete) invitarán, a partir de las 12,00 horas del domingo 15 y del lunes 16 de febrero, a toda agrupación espontánea que así lo desee a subirse a sus tablas para compartir compás y letras con el público presente.

Asimismo, el martes 17, será la Plaza de la Libertad (junto a los buzones de leones) el lugar escogido para el Tinglao' del Mercao', donde Cruzcampo continuará celebrando con los gaditanos la fiesta de la alegría entre tipos, popurrís, serpentinas y papelillos.

Por otro lado, los comandos itinerantes de Cruzcampo tendrán un papel destacado: recorrer las calles cercanas a cada tinglao' buscando participantes y repartiendo premios a quienes acepten sumarse a sus retos.

"Para Cruzcampo, es un honor seguir acompañando al Carnaval de Cádiz, una fiesta que expresa la identidad de su gente y su manera única de celebrar, de mantener vivas sus tradiciones. Brindando juntos para que el espíritu carnavalero de esta tierra siga pasando de generación en generación", ha afirmado el equipo de Cruzcampo.