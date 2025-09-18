Cuatro detenidos en Jerez (Cádiz) al frustrar una estafa bancaria online de 98.000 euros a una vecina de Madrid

Archivo - Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, en una operación conjunta entre las Comisarías de Aranjuez (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz), han frustrado una estafa informática de 98.015 euros contra una vecina de Aranjuez, deteniendo a los cuatro presuntos autores en un centro comercial de la citada localidad gaditana.

La coordinación entre ambas plantillas permitió localizar y detener a los cuatro presuntos responsables cuando intentaban retirar un elevado número de artículos en un comercio especializado, utilizando fraudulentamente los datos bancarios de la víctima, ha informado la Policía en una nota.

Las investigaciones revelaron que los detenidos accedieron a la banca online de la afectada a través de técnicas de engaño conocidas como phishing. Para ello, lograron que la víctima accediera a una página falsificada de su entidad bancaria e introdujera sus claves, que posteriormente fueron modificadas por los delincuentes para anular su control sobre las cuentas.

Con acceso total, iniciaron un elevado número de compras en internet, cuyos cargos se cargaban directamente a la cuenta y tarjetas de la perjudicada, quien al detectar movimientos sospechosos, acudió de inmediato a la Comisaría de Aranjuez, donde se iniciaron las pesquisas.

La información permitió ubicar puntos de recogida del material en las localidades gaditanas de Los Barrios y Jerez de la Frontera.

De esta manera, la coordinación con la Comisaría de Jerez activó un dispositivo de agentes de paisano de la Brigada de Policía Judicial, que sorprendieron a los implicados en un centro comercial jerezano. Mientras uno permanecía en el vehículo para facilitar la huida, otro realizaba labores de vigilancia en el aparcamiento y dos más intentaban recoger la mercancía adquirida ilícitamente.

La intervención policial culminó con la detención de los cuatro individuos y la recuperación de los artículos, mientras que el vehículo empleado en la acción fue intervenido y puesto a disposición judicial.

Los arrestados, todos varones vecinos de Algeciras (Cádiz), tienen edades comprendidas entre los 23 y los 43 años. Entre ellos suman numerosos antecedentes, desde 19 detenciones previas y varias órdenes de alejamiento, hasta una prohibición de salida del territorio nacional por delitos relacionados con el narcotráfico.

Tras ser trasladados a dependencias de la Comisaría de Jerez, ingresaron en el área de detención hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial.