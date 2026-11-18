Archivo - Coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de delitos de estafa y falsedad documental por utilizar tarjetas bancarias fraudulentas para abonar estancias y servicios en un conocido establecimiento hotelero de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició después de que el propio establecimiento alertara sobre una serie de operaciones de pago que presentaban características inusuales y sospechosas. En concreto, se había detectado que algunos clientes utilizaban diferentes documentos de identidad y métodos de pago para abonar sus reservas.

Tras recibir la comunicación, los agentes se desplazaron al hotel para comprobar los hechos e identificar a las personas que estaban haciendo uso de sus instalaciones, culminando con la detención de cuatro personas.

La investigación permitió acreditar que los investigados habían utilizado un total de siete tarjetas bancarias a nombre de terceras personas para pagar tanto los alojamientos como distintos servicios adicionales disfrutados durante más de una semana. Entre estos servicios figuraban consumiciones de comida, alquiler de vehículos y paseos en barco, entre otras prestaciones, generando un perjuicio económico superior a los 7.500 euros.

Para llevar a cabo los pagos los detenidos utilizaban plataformas de pago y sistemas de registro online en los que aportaban documentación de terceras personas e introducían los datos bancarios de las tarjetas utilizadas fraudulentamente. Los titulares de estas tarjetas habían denunciado los cargos no autorizados en distintas demarcaciones del territorio nacional, según ha explicado la Policía.