Cuatro detenidos por robar más de 47.900 euros en cable de cobre en Puerto Serrano (Cádiz)

Cables de cobre robados hallados en una vivienda de Puerto Serrano - GUARDIA CIVIL

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz y la Policía Local de Puerto Serrano ha procedido a la detención de tres personas por nueve delitos de robo con fuerza en las cosas, al sustraer de forma continuada desde enero de 2025 cables de cobre del alumbrado público valorado en 47.932 euros, todo ello dentro del Plan de Respuesta Policial al Robo de Cable de Cobre.

En el operativo se han recuperado 19 kilos de cobre ya limpio y pelado, además de un peso total de 75 kilos en baterías de plomo/ácido y 200 kilos de cableado de alumbrado público sin pelar, coincidente con los sustraídos en diferentes puntos de la localidad y un aparato de radio de vehículo con los cables de conexión arrancados, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Estos hechos tienen su origen desde el pasado mes de enero de 2025 cuando los agentes de la Guardia Civil del Puesto de Puerto Serrano recibieron las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento por la sustracción reiterada de cableado eléctrico del alumbrado e instalaciones municipales situadas en distintos enclaves de la localidad serrana, especialmente en zonas anexas al cementerio y otros espacios donde fueron apreciados daños sobre infraestructuras eléctricas.

Estos sucesos, que se repitieron hasta en nueve ocasiones, causaba un grave trastorno para la localidad, tanto en el alumbrado público como en las líneas telefónicas, y, por consiguiente, el perjuicio económico para el arreglo de los destrozos y su restitución.

El modus operandi consistía en la utilización de un método "muy destructivo", ya que rompían las tapas de hormigón a golpes y ataban los cables a un vehículo para arrancarlos de cuajo. Esto destruía por completo las tuberías subterráneas, multiplicando los costes.

Los guardias civiles, que contaron con la colaboración de Policía Local, realizaron una investigación que duró meses, con la intensificación de la vigilancia, y la identificación y recopilación de información sobre posibles sospechosos.

En este proceso, los agentes pudieron ubicar el domicilio habitual de uno de los sospechosos, donde finalmente, tras una entrada voluntaria se pudo comprobar que la vivienda funcionaba como un punto de almacenamiento de objetos robados.

Sumando todas las reparaciones que el Ayuntamiento ha tenido que pagar debido a estas acciones entre 2025 y 2026, el perjuicio económico total para el pueblo asciende a la enorme cifra de 47.932,83 euros.

Durante la investigación se esclarecieron tres delitos de robo con fuerza en interior de vehículo cometidos en la localidad. Por estos hechos se procedió a la detención de cuatro personas por nueve delitos de robo con fuerza de cableado de cobre y tres delitos de robo con fuerza en interior vehículo. Una vez puestos a disposición judicial se decretó prisión provisional para tres de los detenidos.

La Guardia Civil ha señalado que las principales víctimas de estos robos son parques eólicos, estaciones fotovoltaicas, instalaciones de alumbrado público, líneas ferroviarias e incluso obras en construcción. Con ello ocasionan un perjuicio económico de lo sustraído y graves trastornos a la sociedad como falta de fluido eléctrico o telefónico, retrasos en las obras de construcción o paralización del transporte público.