Cuatro investigados en Cádiz por acumular más de 2.000 toneladas de residuos textiles procedentes de África

Residuos textiles acumulados ilegalmente en un vertedero de La Línea de la Concepción (Cádiz)
CÁDIZ 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) ha investigado a cuatro personas como presuntos autores de un delito de traslado ilícito de residuos, al acusarles de acumular más de 2.000 toneladas de residuos textiles procedentes de países africanos en los municipios de San Roque y La Línea de la Concepción.
La investigación comenzó tras tener conocimiento, a través del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la existencia del acopio de una gran cantidad de restos textiles en una nave de Campamento, en San Roque, y en el antiguo vertedero de La Línea de la Concepción, ha detallado la Guardia Civil en una nota.
Las actuaciones llevadas a cabo han puesto de manifiesto que la mercancía era transportada en camiones desde terceros países, principalmente de Marruecos, entrando en España a través el puerto de Algeciras.
Así, se han contabilizado 97 traslados de residuos textiles sin la correspondiente autorización ni licencia para la gestión, depósito y almacenamiento de este tipo de residuos. El total de la mercancía acumulada asciende a más de 2.000 toneladas.
Los restos textiles se encontraban en una zona no habilitada para el correcto almacenamiento de estos residuos, incumpliendo la normativa europea e internacional y provocaba una situación de riesgo alto de incendios.
Por estos hechos, han sido investigadas cuatro personas como presuntos autores de un delito de traslado ilícito de residuos, castigado con penas de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a 18 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres a un año.