Declarado un incendio forestal en la zona de Los Visos en Barbate (Cádiz)

Incendio en la zona de Los Visos en Barbate. - PLAN INFOCA

BARBATE (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar y sofocar un incendio forestal en la zona de Los Visos en Barbate (Cádiz), entre el polígono industrial y el parque de la Breña, donde ya se han desplegado médios aéreos.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press, actualmente trabajan en la zona 50 efectivos terrestres, dos vehículos autobombas, dos helicópteros semipesados, uno pesado y otro de mando, además de cuatro aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.

Además, desde la cuenta del Plan Infoca se ha advertido que el humo puede afectar a la carretera A-314 y a la zona trasera del polígono industrial de Barbate y recomienda a las personas el alejamiento preventivo y extremar la precaución al circular por ese tramo.