Decretado el cierre de cara al público del Parque Genovés de Cádiz ante los avisos amarillos por fuertes vientos

Archivo - Parque Genovés en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado este domingo, 8 de noviembre, que a causa del temporal de viento que está sufriendo la capital y la provincia en esta jornada, se decreta el cierre del Parque Genovés.

En un comunicado a los medios, el Consistorio gaditano ha concretado que los avisos amarillos decretados por fuerte viento durante este domingo han provocado que el Parque Genovés esté cerrado al público.

Cabe recordar que la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por rachas de viento de componente este hasta 70 kilómetros por hora desde las 8,00 hasta las 18,00 horas.

Asimismo, las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas por motivos meteorológicos.