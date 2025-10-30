Deep Purple ofrecerá en julio en el Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz) uno de sus cuatro conciertos en España

Un concierto del Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera en la bodega González Byass - TÍO PEPE FESTIVAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La banda británica Deep Purple ofrecerá en julio de 2026 en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) uno de los cuatro conciertos que dará en España, después de los programados en el festival Músicos en la Naturaleza-Gredos 2026 en Hoyos Del Espino (Ávila), el Navarra Arena de Pamplona y el Starlite de Marbella (Málaga) el 9 de julio.

Tío Pepe Festival ha anunciado en una nota el primero de los conciertos que acogerán las bodegas González Byass este verano, que arrancará el 10 de julio con "una reverencia a la historia viva del rock".

Con más de 100 millones de discos vendidos y décadas llenando recintos en todo el mundo, "la realeza del rock" estrena el cartel de este festival en 2026.

Las entradas para esta primera fecha confirmada de la 12 edición saldrán este viernes 31 de octubre a la venta en la web de veraneaenlabodega.com.

La organización ha reseñado que en 2008 recibieron el Legend Award en los World Music Awards y en 2016 fueron incorporados al Rock and Roll Hall of Fame.

Con una trayectoria que abarca siete décadas, la banda ha sido "fundamental" en la creación y evolución del hard rock, explorando nuevos territorios sonoros sin perder su identidad y conquistando generación tras generación de seguidores.

Durante la pandemia, sorprendieron con 'Turning To Crime' (2021), un homenaje a sus raíces a través de una colección de versiones grabadas desde casa. Además, tras la salida del guitarrista Steve Morse en 2022, Simon McBride se unió al grupo aportando "una nueva energía a los escenarios y revitalizando su sonido".

En 2024, Deep Purple volvió a trabajar con Ezrin en su nuevo álbum '=1', un trabajo que evoca el espíritu clásico de la banda sin recurrir a la nostalgia. Ahora, en 2025, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride emprenden una nueva gira mundial que los traerá de vuelta a España este verano, con cuatro conciertos confirmados.

El ciclo cultural Veranea en la Bodega, que aúna en un marco histórico y patrimonial música y gastronomía, volverá a transformar Jerez de la Frontera en "uno de los destinos más singulares del verano". La iniciativa reunirá durante los meses de julio y agosto de 2026 a un elenco de artistas nacionales e internacionales a descubrir durante las próximas semanas, siendo Deep Purple el primero de todos ellos.

En 2024 Tío Pepe Festival fue reconocido con el Premio a la Promoción Turística de la provincia de Cádiz por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz y en 2023 fue galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de Mejor Trayectoria Turística.