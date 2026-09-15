Defensa da luz verde a la construcción del BAM-IS 'Poseidón' en los astilleros de Navantia Puerto Real (Cádiz)

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en el acto de firma del hito programático de puesta a flote del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS), A-21 'Poseidón'. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha presidido este martes en el Ministerio de Defensa el acto de firma del hito programático de puesta a flote del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS), A-21 'Poseidón', que se construirá en el astillero de Navantia en Puerto Real y que tiene "un claro efecto tractor" sobre la Bahía de Cádiz.

Con una inversión superior a 221 millones de euros, el programa supone más de 1,3 millones de horas de trabajo y genera alrededor de 1.100 empleos entre puestos directos, industria colaboradora, suministradores y empleo inducido, según ha detallado el Gobierno en una nota.

El documento ha sido suscrito por el director general de Armamento y Material, el almirante Aniceto Rosique Nieto, en representación del Ministerio de Defensa, y por el director de Operaciones y Negocios de Navantia, Gonzalo Mateo Guerrero Alcázar.

La firma, que supone un nuevo avance en un programa estratégico para la Armada, ha contado con la presencia del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez García-Baquero, y del segundo jefe de Estado Mayor, el almirante Gonzalo Sanz Alisedo, así como del almirante jefe de Apoyo Logístico, Ignacio Céspedes Camacho.

Amparo Valcarce ha destacado la relevancia de un programa asociado a la entrada en servicio de los submarinos de la clase S-80 y destinado a sustituir al veterano buque de salvamento y rescate 'Neptuno'.

Como ha señalado la secretaria de Estado de Defensa, con el 'Poseidón' se persigue un doble objetivo, por un lado, proporcionar a la Armada capacidades avanzadas para el cumplimiento de sus misiones y, al mismo tiempo, fortalecer la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa.

Además, ha destacado que programas como el BAM-IS y los submarinos S-80 son "ejemplo de proyectos tecnológicos avanzados e integradores desarrollados en España, con impacto directo en conocimiento, innovación, empleo cualificado y generación de riqueza".

El BAM-IS será la principal unidad de la Armada para el apoyo a las operaciones de buceo y una plataforma especializada de salvamento y rescate de submarinos. Tendrá capacidad para localizar e identificar objetos sumergidos, realizar intervenciones y reparaciones subacuáticas, prestar tratamiento hiperbárico y apoyar tanto el adiestramiento como la protección del patrimonio arqueológico sumergido.

Para ello podrá operar vehículos submarinos de control remoto hasta los 3.000 metros de profundidad y dispondrá de una cubierta de trabajo de más de 400 metros cuadrados.

Además, está concebido para convertirse en el primer buque de la Armada con certificación MOSHIP, lo que le permitirá actuar como buque nodriza en operaciones de salvamento y rescate de submarinos de la OTAN.