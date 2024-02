Delgado (Podemos) pide a las administraciones "ponerse de verdad" porque "sobra postureo" tras suceso de Barbate

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía y diputado autonómico representante de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha reclamado a todas las administraciones sobre la búsqueda de soluciones para los problemas socieconómicos de Barbate (Cádiz) "ponerse de verdad, dejar la hipocresía, dejar las proposiciones no de ley que no llevan a ningún sitio" y en consecuencia ha reclamado "planes de empleo, de verdad, oportunidades para la gente joven que no se tengan que ir".

Tras calificar de "trágico suceso el asesinato de dos jóvenes civiles" la muerte el pasado viernes de dos agentes de la Guardia Civil tras ser arrollada su embarcación por otra de mayor tamaño tripulada por narcotraficantes, Delgado ha considerado que "sobran fotos, sobra postureo, y lo que hace falta es que todas las administraciones, porque todas tienen responsabilidades a la hora de aportar soluciones al problema" se impliquen en la búsqueda de respuestas comunes, según una nota de audio remitida a los medios de comunicación.

El parlamentario de Podemos, quien es guardia civil en excedencia y estuvo destinado en el puesto de Barbate, ha señalado a diversas administraciones responsables para mejorar la situación del municipio gaditano, por lo que ha apuntado hacia la Junta de Andalucía para recordar que "el puerto de Barbate es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía", a lo que ha sumado otras atribuciones como que "los órganos judiciales tengan medios también es de la Junta de Andalucía".

También ha mirado hacia el Gobierno para considerar que "haya más policías y guardias civiles y las embarcaciones del servicio marítimo sean adecuadas, es responsabilidad del Estado".

En su exigencia de responsabilidades, Delgado ha planteado que "también Europa tiene que dejar de mirar a otro lado y también tiene que involucrarse en la situación", antes de considerar que una mejora de la situación requeriría de "puestos de trabajo".

El diputado de Podemos ha señalado como problema de fondo "el abandono institucional que se ha mantenido a un pueblo como Barbate", municipio al que ha retratado como "un pueblo luchador, trabajador, de gente honrada" y ha considerado "cansado" de que "siempre se les rotule en todos los medios como el pueblo de la droga".