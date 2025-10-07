Denunciado en Algeciras (Cádiz) un motorista ebrio que cayó delante de un coche de la Policía Local

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha interceptado y denunciado al conductor de una motocicleta, de 57 años de edad y vecino de esta localidad, que circulaba por el barrio de San José Artesano quintuplicando la tasa de alcohol permitida.

El denunciado llegó a caerse de la moto cuando circulaba delante de un vehículo radiopatrulla que realizaba servicios de vigilancia y control del tráfico en la avenida de Francia, acudiendo estos en su ayuda, ha informado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

Los agentes observaron antes de la caída que el conductor circulaba sin mantener una dirección firme. Al ir a ayudarle, comprobaron que el hombre presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Ante esto, se procedió a realizar la preceptiva prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado final positivo de 1,32 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone quintuplicar la tasa máxima permitida para considerarse una infracción administrativa, establecida en 0,25 miligramos. Además, superaba más del doble del límite de 0,60 miligramos que fija la comisión de un delito.

Por todo ello, se procedió a inmovilizar y retirar el vehículo y trasladar las diligencias al Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras. Además, le ha sido impuesta una sanción administrativa que conlleva una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del carnet.

El denunciado se enfrenta a una pena de prisión de hasta seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días, y, en cualquier caso, a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.