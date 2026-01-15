Desarticulada en Algeciras una red de fraudes financieros a más de cien personas suplantando su identidad

Archivo - Cádiz.-Sucesos.- Detenido en El Puerto un individuo por intercambio de material pedófilo a través de la red - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Algeciras ha desarticulado una organización criminal especializada en fraudes financieros a través de la suplantación de identidad y que ha afectado a un total de 105 víctimas, en su mayoría residentes en el Campo de Gibraltar.

Según ha informado en un comunicado la Policía, la operación, que ha permitido detener a seis personas como presuntas autoras de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, se inició tras la denuncia de una persona en las dependencias policiales de Algeciras y que manifestó haber sido incluida en el fichero de morosos Asnef por deudas que nunca había contraído.

La víctima descubrió que figuraba como deudora en una conocida financiera por dos contratos de financiación que no había solicitado ni firmado y, a raíz de esta denuncia, los agentes iniciaron una investigación que permitió detectar la existencia de una organización criminal bien estructurada, integrada por más de ocho miembros y con base operativa en Algeciras. La Policía ha explicado que se dedicaba a la usurpación de datos personales para cometer fraudes financieros de manera sistemática.

La organización había desarrollado un método de actuación que combinaba la suplantación de identidad con el uso fraudulento del comercio electrónico y los investigados realizaban compras a través de la página web oficial de una conocida marca de electrónica, adquiriendo teléfonos móviles de última generación y otros dispositivos electrónicos de elevado valor económico.

Para financiar las compras, formalizaban contratos de financiación con con una conocida financiera utilizando datos personales sustraídos a terceras personas, según ha agregado la Policía, que ha explicado que, una vez aprobada la operación, los autores abonaban únicamente la primera cuota del contrato.

Tras recibir los productos en sus domicilios, dejaban de realizar los pagos restantes, trasladando la deuda a las víctimas cuyos datos habían sido utilizados de manera fraudulenta. Posteriormente, los dispositivos electrónicos eran vendidos en el mercado negro y obtenían así importantes beneficios económicos.

UN EMPLEADO, PIEZA CLAVE

Durante la investigación, los agentes identificaron a un empleado de un concesionario de vehículos de Algeciras, distribuidor oficial de reconocido prestigio en el Campo de Gibraltar, como una pieza clave en el funcionamiento de la red criminal. Según la investigación policial, este trabajador supuestamente aprovechaba su acceso a las bases de datos de la empresa para obtener información confidencial de numerosos clientes, datos que posteriormente eran utilizados por la organización para cometer los fraudes. Así, según la Policía, se explica que la mayoría de las víctimas compartieran la circunstancia de haber sido clientes de dicho concesionario.

La investigación confirmó que la empresa no tenía ninguna relación con la trama delictiva, "si bien los hechos generaron una considerable alarma social y un perjuicio reputacional para la misma", ha agregado el cuerpo policial en su comunicado.

Las pesquisas policiales permitieron constatar que la organización contaba con una estructura jerárquica perfectamente definida, con roles diferenciados entre sus miembros. Destacaban dos individuos que ejercían funciones de liderazgo y coordinación, mientras que otros se encargaban de la obtención de datos personales, la formalización de contratos fraudulentos, la recepción de los productos y su posterior venta.

Como resultado de la operación, se llevaron a cabo actuaciones simultáneas que culminaron con la detención de seis personas, entre ellas los dos principales responsables del entramado criminal.

Asimismo, se realizaron dos registros domiciliarios en los que se intervinieron: cuatro teléfonos móviles, un ordenador, diversos dispositivos electrónicos y documentación relacionada con los hechos investigados.

Todo el material incautado será sometido a análisis forense con el objetivo de profundizar en la investigación y determinar el alcance total de las actividades delictivas. La Policía Nacional continúa trabajando para localizar al resto de integrantes de la organización que permanecen en paradero desconocido, no descartándose nuevas detenciones en los próximos días conforme avance el análisis de la información intervenida.