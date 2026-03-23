Desarticulado un punto de venta de drogas en el centro de Alcalá de los Gazules (Cádiz) con dos detenidos

Dinero hallado en un punto de venta de droga desarticulado en Alcalá de los Gazules (Cádiz) - GUARDIA CIVIL

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado un punto de venta de drogas muy activo que se había instalado en pleno centro de Alcalá de los Gazules, deteniendo a dos varones como presuntos responsables del mismo, a quienes se les imputa un delito de tráfico de drogas y otro de maltrato animal, debido al estado que presentaban los cuatro perros con los que convivían.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo tras las vigilancias y operativos realizados por los agentes de esta localidad sobre una vivienda junto a la plaza del municipio, en la que se había constatado la existencia de un punto de venta que comercializaba fundamentalmente dosis de cocaína y tenía entre sus compradores a numerosos menores de edad, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Con todas las evidencias en la mano, se realizó un registro en el punto de venta controlado, que se prolongó bastante dado el estado de la vivienda.

Allí, los guardias civiles incautaron 72 dosis de cocaína listas para su venta, más de 40 gramos de cocaína en roca, dos básculas digitales de precisión, elementos para la manipulación de cocaína y sustancia de corte y 3000 euros en efectivo fraccionado fruto de las ventas que ocultaban en el congelador.

Los dos objetivos ahora detenidos convivían con cuatro perros, que se encontraban en un estado "absolutamente lamentable", por lo que los guardias civiles solicitaron de los servicios municipales la retirada de los animales, imputándoles también un delito de maltrato animal.

De ambos delitos deberán responder ante el titular del Juzgado Mixto en funciones de Guardia de los de Chiclana de la Frontera.