La designación de Jerez como Capital de la Gastronomía será un atractivo para fijar turistas en la provincia de Cádiz

Archivo - Una terraza de bar en Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reciente declaración de Jerez de la Frontera como Capital Española de la Gastronomía 2026 va a suponer para la provincia de Cádiz un nuevo atractivo turístico y la posibilidad de "fijar" visitantes para años posteriores.

Y es que el Ayuntamiento y el sector de la hostelería de la ciudad han organizado medio centenar de eventos, entre fijos como la Feria del Caballo o las Fiestas de la Vendimia y nuevos, para desplegar y dar a conocer todos los argumentos gastronómicos de Jerez para obtener este título, que recibirá oficialmente en Fitur, marcando así el inicio de esta programación para 2026.

Para Antonio de María Ceballos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz (Horeca), esta capitalidad va a ser un evento con "capacidad locomotora" para atraer turistas en torno a la gastronomía de Jerez, y por ende de la provincia, algo que servirá para ganar visitantes y que estos vuelvan a esta tierra para seguir ahondando en los atractivos que ofrece Cádiz.

"Vendrá gente que nunca había venido por ese motivo, porque hay una cosa excepcional y especial" como es la celebración de la gastronomía, así que "quien quiera vivirla tiene que venir aquí" y "aprovechando que viene para algo excepcional, se encuentra con una provincia que, nunca mejor dicho, está para comérsela", ha expresado el presidente de Horeca, quien ha apostillado que "hablando de gastronomía, te come hasta la provincia", ganando además "clientes para el futuro".

De esta manera se ha expresado para hablar de este "aliciente" que presenta la provincia a través de una de sus ciudades más grandes e importantes, como es Jerez de la Frontera, que va a ejercer de "capital" pero de la gastronomía.

"Este año en Jerez tenemos que estar por encima de las expectativas en cuanto a gastronomía y seguro que vamos a estarlo", ha transmitido con confianza Antonio de María sobre esta capitalidad, resaltando productos de la tierra como los vinos del Marco de Jerez o platos como carrillada, papas aliñadas o berza jerezana.

Tal y como ha abundado, quienes vengan a Jerez este año "a lo mejor se dedicarán a comer y a visitar bodegas y todos los atractivos propios de la ciudad", como sus caballos o el flamenco, aunque apuntando que "también se escaparán a Sanlúcar, a Cádiz o a visitar la sierra", aprovechando esa cercanía que tiene con los otros puntos de la provincia.

Esto hará que Cádiz y su territorio gane turistas este año y para el futuro, aprovechando el año gastronómico de Jerez.