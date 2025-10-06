Desmantelan un punto de venta de droga en Sanlúcar (Cádiz) y detienen al presunto responsable

Dinero y droga incautado al desmantelar un punto de venta de droga en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han llevado a cabo una nueva actuación contra la distribución de drogas al menudeo, al desmantelar un nuevo punto de venta de sustancias estupefacientes en esta localidad gaditana, deteniendo además al presunto responsable del mismo.

En una nota, la Policía ha detallado que, fruto de las investigaciones dirigidas a la localización de puntos de venta de estupefacientes, se tuvo conocimiento de la reciente apertura de uno nuevo tras el desmantelamiento el pasado mes de agosto de uno de los más activos de la localidad.

Este nuevo establecimiento ilícito estaba dedicado al menudeo de cocaína, heroína y el denominado "rebujito", mezcla de ambas sustancias.

Con la autorización del Juzgado en funciones de guardia de Sanlúcar se procedió a la entrada y registro del inmueble, donde se intervinieron nueve papelinas con "rebujito", una roca de cocaína con un peso aproximado de 0,82 gramos, una bolsita con 0,53 gramos de heroína, así como 1.050,10 euros en efectivo.

La persona responsable del punto de venta fue detenida y puesta a disposición judicial.

Con esta operación, la Policía Nacional ha defendido que continúa reforzando la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala, una actividad que afecta de manera directa a la convivencia vecinal y a la seguridad ciudadana en Sanlúcar de Barrameda.