Se desprende parte de un balcón en La Línea (Cádiz) por el fuerte viento y causa daños en tres vehículos

Dos vehículos dañados al desprenderse parte de un balcón en La Línea debido al fuerte viento - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El fuerte temporal de lluvia y viento que se ha registrado en la mañana de este lunes en La Línea de la Concepción (Cádiz) ha provocado el desprendimiento de parte de un balcón desde la planta 11 de un bloque de viviendas, ocasionando daños de consideración a tres vehículos que se encontraban aparcados bajo la zona del suceso.

Según han informado el Consorcio de Bomberos y el Ayuntamiento de La Línea en sendas notas de prensa, los hechos se han registrado en la avenida de Andalucía de la localidad, donde la caída de un balcón ha afectado a tres coches, dos de ellos en mayor medida, aunque sin ocasionar daños personales.

Los bomberos han actuado en la zona para retirar los cascotes desprendidos y también para proceder al cierre de aluminio de la terraza, con peligro de caída.

Han sido movilizados cinco efectivos y cuatro vehículos, en concreto una autobomba urbana pesada (U-39), una autobomba urbana ligera (P-35), un vehículo de rescate ligero (S-37) y un vehículo de mando (M-50), además de agentes de la Policía Local.

El ayuntamiento ha destacado también la caída de ramas de árboles por distintas zonas, provocando daños en uno de los muros que rodean al centro de Assansul en el Camino de Sobrevela, además del impacto de un camión con el tendido eléctrico en la avenida Menéndez Pelayo, que ha motivado la interrupción del suministro eléctrico en la zona, donde los centros educativos Salesianos San Juan Bosco y Huerta Fava han tenido que suspender la jornada lectiva hasta la reparación del siniestro.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha notificado también la existencia de problemas de suministro eléctrico, con interrupciones temporales en algunas dependencias municipales a consecuencia de las inclemencias del tiempo.