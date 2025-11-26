Trece detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína con 22 registros en el Campo de Gibraltar

Agentes de la Guardia Civil en la operación donde se ha detenido a 13 personas por tráfico de cocaína en el Campo de Gibraltar. - GUADIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han desarrollado en la mañana de este miércoles una operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar en la que se han realizado 22 registros domiciliarios de manera simultánea y han sido detenidas, hasta el momento, 13 personas vinculadas supuestamente con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína.

Según ha indicado la Guardia Civil, se han realizado un total de 22 registros domiciliarios, de los que 16 han sido en Algeciras, dos en San Roque, dos en Los Barrios, uno en La Línea de la Concepción y otro en Marbella. Además, hasta el momento se ha procedido a la detención de 13 personas.

En el operativo desplegado desde primera hora de la mañana han participado 150 agentes de distintos departamentos de la Guardia Civil de manera coordinada para actuar contra esta supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, concretamente de cocaína.