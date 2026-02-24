Cinco detenidos al desarticular un activo punto de venta de droga en Barbate (Cádiz)

BARBATE (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la operación denominada Dianthus, ha desarticulado en Barbate uno de los puntos de venta de drogas más activos de la provincia de Cádiz, desde donde se abastecía de estupefacientes a consumidores finales y a otros puntos de venta ubicados en las localidades limítrofes. En la operación se han detenido a cinco personas, incluido el principal responsable de este punto de venta, un vecino de la localidad con decenas de antecedentes.

En una nota, el Instituto Armado ha indicado que durante la explotación de la operación, llevada a cabo en la tarde del pasado jueves, se ha incautado de más de 3,2 kilos de cocaína pura, 1,2 kilos de heroína, cientos de dosis se distintos tipos de drogas, listas para su venta, más de 1.000 pastillas de un medicamento potenciador de la sexualidad masculina, más de 5.000 euros en efectivo, una pistola municionada, varias cajas de su munición, quads, motocicletas y patinetes eléctricos, la mayoría de ellos sustraídos.

La operación es fruto de un dispositivo realizado contra el tráfico de drogas, donde en este caso el investigado era un varón "muy escurridizo" para las Fuerzas de Seguridad, ya que había conseguido ponerse de perfil en diversos operativos policiales, habiendo montado todo su entramado en una barriada barbateña "fuertemente golpeada" por el consumo y por el tráfico de drogas.

La operativa montada por este presunto narcotraficante era tan "completa" que abarcaba prácticamente toda la casuística relacionada con este submundo, llenado de "puntos" su zona de influencia a los que pagaba con dosis, realizando vuelcos sumamente violentos, aceptando todo tipo de mercancía robada como pago por las dosis e incluso alquilando a organizaciones vehículos robados para trasladar los alijos desde la playa a las guarderías, y aceptando estupefacientes por estos servicios prestados.

La investigación de esta organización criminal fue "muy compleja" para los guardias civiles, ya que a la propia complejidad de la barriada y sus vecinos, se unían las medidas de seguridad que adoptaban. En ella se integraban "una legión de adictos", que realizaban funciones de "aguadores" --personas encargadas de alertar de la posible presencia policial--, un cambio constante de medios de comunicación, variedad y cambio de vehículos e itinerarios y seguridad en el propio puno de venta, cuya entrada estaba protegida por hasta tres puertas consecutivas, además de la plena conciencia de que tenían en su poder al menos un arma de fuego real.

Por todo ello, y tras realizar la plena identificación de los miembros de la organización investigada y del rol que cada uno de ellos desempeñaba en la misma, en la tarde del pasado jueves 19 de febrero, con los correspondientes mandamientos de entrada y registro, librados por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, se desarrolló un importante despliegue policial en el que los guardias civiles del GRS, con base en Montequinto (Sevilla), se empeñaron para controlar este punto de venta, evitando que antes de su detención pudieran deshacerse de los estupefacientes que allí vendían.

Una vez detenidos y asegurados los objetivos de la operación, se procedió a buscar a una persona responsable para que se hiciera cargo del hijo menor de edad de una de los detenidos, el cual se encontraba presente en el punto de venta de drogas, hecho del cual ya se ha dado cuenta a las autoridades competentes.

Tras eso se inició el registro de la vivienda y de un garaje con trastero anexo, que se prolongó hasta pasadas las 21,00 horas. Según la Guardia Civil, desde el primer momento quedó patente que el lugar era "uno de los centros de distribución más activos de la provincia", en el que se incautaron hasta una especie de "cocina" en la que el cabecilla cocinaba su propio polen de hachís para su posterior distribución.

Durante el registro, los agentes incautaron varias de 3,2 kilos de cocaína pura, 1.2 kilos de heroína, 4.3 kilos de polen de hachís, 5.5 kilos de marihuana preparada para venta, 5.5 kilos de sustancia de corte, 350 dosis de hachís empaquetadas para su venta, 120 bellotas de hachís (1,2 kgs), más de 1000 pastillas de un medicamento potenciador de la sexualidad masculina, así como de otros fármacos, sobre todo psicotrópicos carentes de receta, cuatro quads, dos de ellos sustraídos, cuatro motocicletas, dos de ellas robadas, ocho patinetes eléctricos robados, más de 5.000 euros en metálico, en billetes muy fraccionados, fruto de las ventas realizadas, una pistola municionada, varias cajas de munición para ella, así como para armas de guerra y varias armas blancas y una ballesta.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Barbate para la finalización de las diligencias y posterior puesta a disposición judicial, hecho que se produjo en la mañana del pasado domingo, tras lo cual se decretó el ingreso en prisión para el líder de la organización y su lugar teniente, y libertad con cargos para los otros tres detenidos.

De igual manera se ha dado traslado a los Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores de Cádiz, de la situación en la que se encontraba el menor de edad.