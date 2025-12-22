Detenido por amenazar a su pareja desde el portal de su vivienda en Jerez (Cádiz)

Vehículo de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha detenido a un hombre acusado de amenazar y gritar a su pareja desde el portal de la casa de la mujer, sobre la que tenía una orden de alejamiento en vigor.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha indicado que la Policía Local, a través de la Unidad de Seguimiento de Violencia de Género, trasladó al hombre y a la víctima a un centro de salud, donde se expidió el pertinente parte de lesiones.

Después, fueron llevados a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Jerez para sus respectivas declaraciones y la interposición de la correspondiente denuncia sobre los hechos ocurridos.

Según testigos presenciales, el hombre había destrozado mobiliario, gritado y amenazado a la mujer, personándose en la vivienda efectivos de la Policía Local y procediendo a su detención como presunto autor de un delito de malos tratos psicológicos.

OCHO DENUNCIAS POR MICCIONAR EN LA CALLE DURANTE LAS ZAMBOMBAS

Además, durante el quinto fin de semana de zambombas la Policía Local de Jerez ha realizado cuatro actuaciones por delitos contra la seguridad vial en la zona centro.

En este sentido, se han realizado controles de alcoholemia, con dos positivos administrativos sobre un total de 30 pruebas en una de las calles de acceso y salida del centro y se han denunciado a 8 personas por micciones en la vía pública, concretamente en la plaza de San Marcos y su entorno, sancionadas con 100 euros.

De igual manera ha habido una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública perturbando la seguridad ciudadana en la citada plaza de San Marcos y se han desalojado a jóvenes que portaban bolsas con bebidas alcohólicas en la plaza de La Asunción.

Asimismo, la Policía Local ha detenido a un hombre en una calle céntrica próxima a San Mateo por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. El filiado portaba una botella con intención de agredir a otra persona en el momento de la actuación de los agentes. Se le intervino además un trozo de hachís.

En lo referente a las actas de inspección en establecimientos públicos, la Policía Local ha comprobado la validez de los permisos de una zambomba autorizada en el entorno de San Mateo, y se ha elevado acta a un establecimiento en la zona de Chapín Norte que carecía de autorización para ocupación de vía pública, seguro de veladores y que permitía fumar a su clientela en lugares donde se prohíbe.

De igual manera se ha denunciado al titular de un establecimiento ubicado en una céntrica plaza por dispensar bebidas para consumir fuera del mismo.