Detenido por amenazar a sanitarios y guardias civiles en un centro de salud de Los Barrios (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Los Barrios ha detenido a un hombre tras protagonizar un altercado en un centro de salud de esta localidad de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, al amenazar a sanitarios del centro y a los agentes que acudieron a su arresto.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes recibieron una llamada alertando de una alteración en el centro de salud barreño, donde un hombre, que presenta síntomas compatibles con encontrarse bajo los efectos de sustancias tóxicas o estupefacientes, estaba dificultando el normal desarrollo del centro de salud y la labor del personal sanitario, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

El médico había recomendado su traslado al hospital para realizarle diferentes pruebas diagnósticas, ya que presentaba heridas en la cabeza y el rostro, además de diversos cortes en la cara.

En un primer momento, el hombre accedió a ser trasladado al hospital en ambulancia, sin embargo, mientas esperaba su llegada, comenzó a increpar y amenazar a los agentes, aumentando progresivamente su agresividad pese a las indicaciones de los guardias civiles para que depusiera su actitud, y amenazando de muerte a uno de ellos.

Por todo ello, esta persona fue detenida como presunto autor de los delitos de amenazas y desobediencia grave a los agentes de la autoridad y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha señalado que dentro del Plan de Agresiones a profesionales de la salud, acomete actuaciones dirigidas a incrementar la seguridad de los centros y de su personal, manteniendo canales de comunicación, y prestando aquellos auxilios que se precisen.

Estas medidas incluyen la colaboración con los centros sanitarios y la formación de los profesionales en técnicas de autoprotección y defensa personal, con el objetivo de prevenir y afrontar situaciones de riesgo.