Detenido por amenazar a varias personas con un cuchillo en el centro de Jerez (Cádiz)

Cuchillo incautado a un individuo en Jerez - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han intervenido de urgencia en pleno centro histórico de Jerez de la Frontera para desarmar y detener a un individuo que instantes antes había generado momentos de tensión tras intentar robar a punta de cuchillo a un vecino en la vía pública y posteriormente acometer contra varios ciudadanos que salieron en su defensa.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 1 de enero de 2026 sobre las 17,30 horas, a media altura de la calle Corredera, entre las plazas de Las Angustias y El Arenal, como ha informado en una nota la Policía Nacional.

El detenido, armado con un cuchillo de 12 centímetros de hoja, abordó inicialmente a un vecino que se encontraba sentado en un banco, exigiéndole la entrega de dinero y objetos de valor. Un ciudadano, guardia civil que se encontraba fuera de servicio en la zona, se percató de lo sucedido y recriminó la conducta del autor. En ese momento, el individuo cambió su actitud, llegando a amenazar de muerte a esta persona e intentando acometerle con el arma blanca.

Asimismo, un tercer ciudadano que transitaba por la vía en bicicleta se detuvo para auxiliar a estas dos personas, defendiéndose con un adoquín ante las embestidas del agresor, que trataba de herirles con el cuchillo.

A los pocos minutos, dos vehículos radiopatrulla de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos, localizando e interceptando al sujeto a la altura de la confluencia con la calle San Pablo.

El individuo seguía llevando encima el cuchillo aunque la rápida actuación de los agentes permitió frenar su huida, desarmarlo y proceder a su detención, adoptando en todo momento las necesarias medidas de seguridad.

El individuo fue arrestado como presunto autor de los delitos de robo con violencia, atentado contra agente de la autoridad y amenazas graves. Además, se ha confirmado que le constan nueve detenciones previas por la Policía Nacional y 17 por la Guardia Civil.

De esta manera, fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez, donde durante el traslado y su estancia en la zona de detención mantuvo una actitud agresiva y hostil, intentando agredir a los agentes del área de custodia y causando daños en las propias celdas habilitadas.